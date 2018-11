Bankageddon, il fantaromanzo finanziario sulla crisi del 2008

Da dove viene e dove va a finire questa crisi senza sbocchi in cui siamo caduti dal 2008? Se siamo tutti indebitati fino al midollo, chi sono i creditori di tutto questo ben di Dio? Perché ci ritroviamo in questa situazione? C’è una via d’uscita in fondo al tunnel? Queste e altre domande inquietanti sono l’ossessione che colpisce – non solo metaforicamente – il protagonista di questo romanzo, un giovane banker della city londinese che viene ingiustamente licenziato. Mentre la crisi economica e finanziaria travolge tutto, lui cerca di ritrovare se stesso e i sogni infranti da uomini senza scrupoli della finanza d’assalto. Poi la rinascita. Accompagnato dal Sogno, trova l’amore sincero di Consuelo che rinnova la sua capacità di ascoltare la vita con emozioni autentiche. Sotto la guida di una presenza ormai costante e illuminante, Giovanni apre un blog di contro-informazione finanziaria per raccontare al mondo intero le vere cause della crisi. Improvvisamente trova un tesoro insperato: una serie di antichi manoscritti. Documenti sconosciuti che gli sono stati regalati da un amico d’infanzia, nei quali scopre i racconti delle vite straordinarie di uomini che agli albori dell’economia utilizzarono la finanza per costruire un mondo migliore. Sulla via del futuro, però, Giovanni viene misteriosamente rapito e si imbatte nel volto feroce di una misteriosa società segreta dotata di un potere inimmaginabile. Come dicono gli uomini di questa setta, i confini del bene e del male non esistono. Niente è come sembra, nulla è semplice. E non c’è alcuna scelta priva di rischi. Per scoprire come Giovanni ne verrà fuori, e come potremo uscire tutti dalle spire mortali di un’economia che non può più crescere all’infinito, bisognerà arrivare alle ultime pagine.

ALEX RICCHEBUONO

Alex Ricchebuono è un grande appassionato di Storia Economica ed Evoluzione Monetaria, scrive articoli e libri e da anni si occupa di divulgazione finanziaria. Laureato in Economia e Commercio all’Università di Torino, ha lasciato l’Italia molto giovane per lavorare tra New York, Parigi e Londra con alcuni tra i più importanti Gestori Patrimoniali del mondo. Ha maturato oltre 20 anni di esperienza nel settore dell’Asset Management e dell’Investment Banking ricoperendo ruoli di responsabilità per importanti società del settore finanziario: Credit Suisse, Janus Capital, Brevan Howard (UK), BNP Paribas e altri grandi Operatori internazionali. Nel 2013 è ritornato a Milano e attualmente è Partner e responsabile per la distribuzione di fondi di Terzi ad Advanced Capital SGR, prima Società ad aver lanciato un fondo di fondi di Private Equity nel Sud Europa. Ha condotto il documentario in 4 puntate Money Art andato in onda su RAI 5 uno dei canali Culturali della Radio Televisione Italiana, nel quale ha raccontato gli intrecci tra il mondo della Finanza e quello dell’Arte. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Presidente del Comitato Promotore delle Coniazioni Ufficiali di EXPO 2015.