"Il vangelo secondo il rock", da Bob Dylan a Bruce Springsteen. Il libro

Sotto forma di grido, invocazione, lode, contesa, sfida, interrogazione o preghiera, la parola biblica ri-suona costantemente nella canzone rock, arricchendo – con intima adesione o netto rifiuto – l’opera di alcuni dei suoi musicisti più significativi. Massimo Granieri e Luca Miele ne seguono echi e suggestioni tracciando un percorso possibile tra voci e canzoni indimenticabili.



Il libro - La Paola biblica impregna i brani di Leonard Cohen, deborda nei versi di Bob Dylan, costeggia l’opera di Woody Guthrie, preme nella “teologia del Padre” di Bruce Springsteen, sostiene la poetica di Johnny Cash, urla nella furia di Patti Smith. Che si manifesti nella lotta o nell’abbraccio, nella fede o nella sua negazione, il rapporto con la Scrittura feconda il canzoniere di alcune delle voci più significative del rock. Ed è proprio lo scarto, la distanza, l’abrasione, la ferita che si apre tra la parola biblica e il suo riecheggiare nella musica pop a renderne fertile e vertiginoso il ri-suonare. Massimo Granieri e Luca Miele provano a catturare quegli echi inseguendo suggestioni e voci, incrociando percorsi, affastellando canzoni in modo dichiaratamente non sistematico, aperto e fluido.



Massimo Granieri, parroco, è autore del blog Arena dei Rumori e un podcast sulle convergenze tra musica e spiritualità cristiana.



Luca Miele, giornalista presso la redazione Esteri di “Avvenire”, per Claudiana ha pubblicato Il vangelo secondo Bruce Springsteen.







Massimo GRANIERI

Luca MIELE

Il vangelo secondo il rock

Introduzione di Antonio SPADARO

pp. 170

euro 14,90