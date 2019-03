Libri in uscita: dall'Umanesimo di Cacciari alle lezioni amorose di Recalcati

Il mese di marzo si preannuncia ricco di nuovi libri in uscita nelle librerie. La scelta e' come sempre molto ampia, dagli autori famosi a quelli meno celebri, dai thriller ai romanzi di ogni genere. Gli appassionati della lettura avranno l'imbarazzo della scelta anche in questa settimana che va dal 4 al 10 marzo.



5 MARZO TUTTO CHIUSO TRANNE IL CIELO - Eleonora C. Caruso torna con un nuovo romanzo, Tutto chiuso tranne il cielo: la trama si concentra sull'esile diciannovenne Julian, di ritorno a Milano dopo un anno trascorso in Giappone. Il giovane deve fare i conti con l'ambiente dal quale era scappato e smette sia di parlare che di mangiare. Piu' si allontana da se stesso, piu' viene spinto ad andare avanti dallo sfuggente fratello maggiore Christian, dalla sua migliore amica, la cinese An, da Leo, cassiere cinico e disincantato, dalla youtuber Cloro e dal dissacrante Dante.



A UN METRO DA TE - Di Rachael Lippincott, Mikki Daughtry e Tobias Iaconi, ha anche ispirato un film omonimo che, in Italia, uscira' il 21 marzo. La storia parla di Will e Stella due giovani, entrambi malati di fibrosi cistica, che si innamorano e decidono di affrontare insieme una terapia per guarire. Tuttavia, Sara deve assolutamente mantenere le distanze da chiunque possa passarle un'infezione e vanificare cosi' la possibilita' di un trapianto di polmoni: quella distanza sembrera' sempre di piu' un'immeritata punizione per i ragazzi che vorrebbero solamente stare piu' vicini.

NON POSSO FIDARMI DI TE - Torna Aurora Rose Reynolds. Il libro si concentra su Ellie Anthony, donna diffidente che cede alla corte di Jax Mayson, che si propone come l'unico in grado di proteggere lei e sua figlia. Ellie prova a fidarsi ma lui in passato si e' lasciato alle spalle una scia di cuori infranti. Jax pero' ha visto in lei qualcosa di speciale e anche la scoperta della figlia gli fa capire di essere innamorato.



E' DA LI' CHE VIENE LA LUCE - Il nuovo romanzo di Emanuela E. Abbadessa si ispira liberamente alla storia del fotografo tedesco Wilhelm von Gloden e si concentra sulla liberta', di pensiero e costume, che solo nell'arte non conosce odio per il diverso. La storia ambientata nella Taormina del 1932 vede il diciassettenne Sebastiano Caruso e la governante Elena Amato insegnare al barone Ludwig von Tier cosa sia l'amore.

7 MARZO LA MENTE INQUIETA - Un saggio sull'Umanesimo il nuovo libro dell'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari. In un mondo dove prevale ancora l'idea che sia un periodo caratterizzato da elementi filologici e dall'esaltazione dell'estetica e dell'arte, Cacciari spiega la vera complessita' del pensiero di quegli anni.



MANTIENI IL BACIO. LEZIONI BREVI SULL'AMORE - Massimo Recalcati indaga il miracolo dell'amore. "La fedelta' non e' una prigione, ne' una gabbia - spiega l'autore - Se si trasforma in un sacrificio bisogna liberarsi. La fedelta' diventa una postura dell'amore perche' trasforma lo stesso in nuovo, non c'e' bisogno di andare altrove per trovarlo. Come quando guardiamo un'alba sorgere: l'abbiamo vista mille volte ma non ci stancheremmo mai di ammirarla".



BERNARDO CAVALLINO - Il vignettista napoletano Mattia Labadessa, che ha fatto degli uccelli il suo soggetto principale, torna con questo romanzo il cui protagonista, quando si emoziona, sente l'impulso sfrenato di accendere una candelina e fare un bel soffio per spegnerla, per spegnersi, per calmarsi. Il motivo della bizzarra mania di Bernardo e' un mistero e la risposta potrebbe essere il bisogno di creare storie, lo strumento piu' antico per sconfiggere la paura.



8 MARZO LA EX MOGLIE - Arriva in Italia il thriller di Jess Ryder, in vetta alle classifiche inglesi. La storia parla di Natasha, fresca di nozze e con una vita perfetta. L'unica cosa che stride e' l'invadenza di Jen, l'ex moglie di suo marito. Un giorno Natasha scopre che sua figlia e il marito sono spariti senza lasciare traccia e quindi chiede aiuto proprio a Jen.



SPIACENTE, NON SEI IL MIO TIPO - Libro romantico ed ironico, di Anna Zarlenga la cui trama e' incentrata su Sara, ricercatrice bassina e poco appariscente, e Teo, ricco figlio di papa'. I due si conoscono durante un matrimonio e cominciano a battibeccare, ma quando Teo verra' costretto dal padre a riprendere l'universita', la sua insegnante sara' proprio Sara.



UN REGALO PER MISS VIOLET - Libro romantico di Susan Gloss, autrice bestseller di USA Today, racconta lo stile come fosse una questione di cuore: dopo un matrimonio fallito con un uomo troppo dedito alla bottiglia, Violet Truner sta cercando di andare avanti nella gestione del suo negozio di vestiti vintage. Secondo Violet, il fascino di un oggetto deriva dalla storia che ha vissuto e, quando non la conosce, le piace immaginarla. Un giorno una ragazza si ferma davanti alla vetrina del negozio, stringendo un abito da sposa, e Violet inizia a perdersi nei suoi pensieri.