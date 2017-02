"Nudità": nel nuovo libro di Alberto Cristofori 6 ritratti obliqui di Milano

Sei ritratti obliqui di Milano come luogo di possibilità e delusioni. Sei personaggi nudi davanti a se stessi. Sei racconti, sei età della vita, una città prima sullo sfondo, poi sempre più vicina, poi da lasciare dietro le spalle. Sei ritratti obliqui di Milano come luogo di possibilità e delusioni. Sei personaggi nudi davanti a se stessi, colti nei momenti di svolta e di onestà suprema che cambiano le loro vite.

La vacanza di Orlando nella grande villa del nonno, la scoperta della morte che, tra orrore e fascinazione, segna l’addio all’infanzia. Mina, una ragazzina troppo sensibile, e la sua prima visita a Milano che segna un brusco balzo di crescita. L’orfano ripetente Davide, allievo difficile, che si perde nei boschi durante una gita scolastica e vive un’illuminazione esistenziale decisiva. E poi la paura dell’estraneo che induce uno stimato medico a difendere la sua casa dai ladri fino a rendersi ridicolo; il terrore di una diagnosi infausta che provoca in un modesto professore di musica una tardiva, vitalistica riscossa; una direttrice d’albergo sulla soglia della pensione che, dopo un’amara delusione, tenta di riscoprire una nuova freschezza nel proprio sguardo.

I grandi temi tragici – la cacciata dall’Eden, il viaggio agli inferi, il labirinto, il conflitto col padre... – incorniciati nel nostro mondo che non coglie più il senso della tragedia, e dunque volti in sorriso o in beffa.

ALBERTO CRISTOFORI Nato nel 1961 a Milano, dove vive. Ha studiato musica e letteratura. È stato insegnante liceale, traduttore, autore di testi scolastici, tra cui un’antologia della Divina Commedia, una storia della letteratura italiana e un corso di storia antica e medievale. È sposato e ha una figlia. Per Bompiani ha scritto Ultimo viaggio di Odoardo Bevilacqua.

