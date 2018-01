Nuova moda folle tra i teenager: mangiare capsule di detersivo

Moda tra i teenager: mangiare capsule al detersivo è la nuova tendenza virale. Allarme giovani

E’ allarme tra i giovani per la nuova pericolosa moda che ha preso piede tra i giovani. Si tratta di una sfida nata sulle piattaforme social e diventata, in poco tempo, una tendenza tra i teenager. Ma in cosa consiste questa assurda sfida che impazza nei social network e che mette in pericolo la salute dei giovanissimi?

La Tide Pods Challenge in sostanza consiste nel masticare una capsula di detersivo per lavatrice fino alla fuoriuscita del sapone. La sfida, inoltre, viene ripresa e successivamente condivisa sui social, spingendo altri giovani all’emulazione.

La pericolosa sfida di mangiare capsule di detersivo, allarme tra i teenager per rischio intossicazione



La Consumer Product Safety Commission, afferma la fonte Cbs, ha lanciato un appello ricordando che l'ingestione del detersivo contenuto nelle capsule per lavatrice può essere fatale, soprattutto per i giovani. Sale a 37, infatti, il numero dei casi di intossicazione da capsule tra i giovani americani. Sempre negli Usa, inoltre, sono stati registrati almeno dieci morti a causa dell’ingestione di capsule di detersivo, di cui due bambini e otto anziani con demenza.

Ingestione capsule detersivo: la nuova sfida social che può uccidere i giovani. L’appello delle associazioni

E’ bene ribadire che l’ingerire detersivo può essere non solo pericoloso, ma addirittura fatale. Gli effetti provocati dalla masticazione delle capsule vanno dal vomito, alle difficoltà respiratorie, alla perdita di coscienza fino anche alla morte. Per questo motivo e per rendere le capsule meno attrattive ai bambini, alcune associazioni di consumatori hanno richiesto alle aziende produttrici di cambiare l’aspetto delle loro capsule.