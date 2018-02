Nuovo libro di Paolo Tordi, in arrivo “La Quartina di Stevenson”

Paolo Tordi, autore del libro dal titolo “La Quartina di Stevenson e altri racconti”.

Un giallo italiano, ambientato ai nostri giorni, accompagnato da 30 racconti brevi che descrivono un pò l’Italia nel dopoguerra. Questo è l’ultimo libro di Paolo Tordi dal titolo “La Quartina di Stevenson e altri racconti”, edito dal Gruppo Editoriale Studium - Marcianum Press con sede a Venezia. Il libro si divide in due parti: la prima è un giallo ambientato in Italia e la seconda composta da 30 racconti brevi ambientati in Italia tra il 1946 e il 1950.

Nuovo libro di Paolo Tordi: l'idea da una quartina di Robert Luis Stevenson

Nasce tutto da un’idea legata a una quartina che Robert Luis Stevenson ha scritto nel suo più famoso romanzo “Lo strano caso del Dr Jekyll e Mr Hide”. “Rileggendo più volte il libro mi sono reso conto che in testa al romanzo c’è una quartina dedicata a un’amica, questa era piuttosto ambigua - spiega lo scrittore Tordi - Chiarissima per l’autore, ma molto ambigua per il lettore. Ed è proprio intorno a questa quartina che ho deciso di costruirci un giallo”. Infatti quest’ultima risulta determinante all’interno della storia, perché le lettere anonime che arriveranno per aiutare la soluzione del delitto sono legate alle quartina di Stevenson.

L'Italia dei nostri giorni insieme a quella del dopoguerra nel nuovo libro di Paolo Tordi

Da un’Italia dei giorni nostri si passa poi a quella del dopoguerra con i racconti brevi. “Ho cercato di rappresentare un’Italia del dopoguerra - ha sottolineato l’autore - Un’Italia che per certi aspetti è eroica, per altri cialtrona e per altri ancora voltagabbana e questi piccoli racconti ce la ricordano.”

La presentazione ufficiale del libro si terrà venerdì 23 febbraio presso il Museo Diocesano di Terni.