Oltre 120 star al Film&Music Ischia Global Fest, l'evento mondiale del cinema

Il cinema mondiale si dà appuntamento ad Ischia con l’Ischia Global Film&Music Festival 14-21 luglio), la rassegna che dal 2003 coinvolge nel cuore dell’estate il gotha del grande schermo e dello showbiz. Oltre 120 star in arrivo, dal regista e sceneggiatore Steven Zaillian (Premio Oscar per “Schindler List”), a Marina Cicogna e Trudie Styler. Ed ancora, tra i tanti ospiti, Guy Nattiv, Bille August, Paul Haggis, Nick Vallelonga, Antoine Fuqua, Alex Wolff, Tommy Nelson e tra gli italiani Nicolas Vaporidis, Marco Bellocchio, Giancarlo De Cataldo, Isa Danieli, Umberto Smaila, Mimmo Calopresti, Al Bano, Mietta, Clementino e Matteo Rovere, regista dell’anno. La manifestazione, fondata e prodotta da Pascal Vicedomini (nella foto a sinistra con Vallelonga), in associazione con l’Accademia Internazionale Arte Ischia presieduta da Giancarlo Carriero, è promossa con il Mibac-Dg Cinema, la Regione Campania e presidenza del Consiglio. Curatore della sezione musicale è Tony Renis. Quest’ anno l’evento è dedicato a Lina Wertmuller che il prossimo ottobre riceverà il Premio Oscar alla carriera. Alla regista romana sarà dedicata la proiezione in versione restaurata di “Pasqualino Settebellezze”, candidato all’Oscar nel 1977, oltre ai film “Mimì metallurgico ferito nell’onore”, “Film d’amore e d’anarchia”, “Travolti da un insolito destino”, Ninfa Plebea, “In una notte al chiaro di luna” e “Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti”.

Con questa edizione torna anche il Global Production Summit con due appuntamenti sul tema dei modelli produttivi per il cinema, la tv e il web, mentre il Social Cinema Forum, presieduto dal Premio Oscar Bille August, premierà Bob Gedolf per il costante impegno nel sostenere la lotta contro la fame e le malattie in Africa. Confermato anche il World Script Market, il focus internazionale di confronto sulla scrittura per il cinema, la televisione ed i suoi rapporti con la narrativa, mentre si rinnova l’appuntamento con l’Academy Masterclass per attori, curata dal coach internazionale Michael Margotta. Infine, mostre, tante proiezioni ed incontri con i protagonisti che si confronteranno sulle nuove sfide del mercato cinematografico e dell’audiovisivo.