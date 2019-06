Oscar alla carriera per la regista italiana Lina Wertmuller

Cinema: Oscar alla carriera per Lina Wertmuller

La regista italiana Lina Wertmuller ricevera' un Oscar alla carriera. Lo ha deciso il board dell'Academy Academy of Motion Picture Arts. Wertmuller, in passato prima donna candidata all'Oscar come regista nel 1976 per il film "Pasqualino Settebellezze", ricevera' la statuetta onoraria insieme con David Lynch, Wes Studi e Geena Davis. Lo riferisce un tweet dell'Academy. L'Oscar viene conferito alla regista perche' "si e' distinta in modo straordinario lungo la sua carriera, e il contributo eccezionale dato al cinema".

CINEMA: WERTMULLER, SORPRESA E GRATA PER OSCAR ALLA CARRIERA

La voce roca di Lina Wertmuller ha una nota divertita nello scandire il suo laconico commento alla notizia che l'Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha deciso di conferirle l'Oscar alla carriera: "Sono molto grata per la decisione di assegnarmi questo premio - dice all'Adnkronos - Un premio che non mi aspettavo affatto e che per questo è tanto più gradito, mi fa tanto più piacere. Certo gli americani, grazie a Dio, mi hanno sempre voluto bene", ha concluso la regista e sceneggiatrice.