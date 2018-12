Oscar: Dogman fuori dalla corsa per miglior film straniero

Dogman di Matteo Garrone escluso dalla corsa all'Oscar per il miglior film straniero. Questa e' la shortlist dei film che hanno superato la prima fase per entrare nella cinquina definitiva diffusa dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences: Birds Of Passage (Colombia), di Cristina Gallego/Ciro Guerra; The Guilty (Denmark), di Gustav Moller; Never Look Away (Germany), di Florian Henckel von Donnersmarck; Shoplifters (Japan), di Hirokazu Kore-eda; Ayka (Kazakhstan), di Sergei Dvortsevoy; Capernaum (Lebanon), di Nadine Labaki; Roma (Mexico), di Alfonso Cuaron; Cold War (Poland), di Pawel Pawlikowski; Burning (Korea), di Lee Chang-dong.