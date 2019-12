Oscar: "Il traditore" fuori dalla shortlist dei film stranieri

La 92esima edizione degli Oscar del cinema di Hollywood non vedrà in corsa "Il traditore" di Marco Bellocchio nella categoria dedicata al miglior film straniero. L'Italia, con la pellicola sulla storia del boss mafioso Tommaso Buscetta interpretato da Pierfrancesco Favino è stata esclusa dalla shortlist delle nomination, svelata dall'Academy of Motion Picture Arts.



Le nomination saranno annunciate lunedì 13 gennaio mentre la cerimonia di consegna della statuetta più ambita del cinema è in calendario domenica 9 febbraio. Confermate le aspettative sui favoriti tra i film stranieri, "Parasite", della Corea del Sud e lo spagnolo "Dolor y Gloria".

Hanno superato questa prima fase di selezione anche la Repubblica Ceca con "The Painted bird", Estonia ("Truth and Justice"), Francia ("Les Misérables"), Ungheria ("Those Who Remained"), Macedonia del Nord ("Honeyland"), Polonia ("Corpus Christi"), Russia ("Beanpole") Senegal ("Atlantics").