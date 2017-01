Palazzo Pitti riapre la Sala Bianca che ha fatto la storia della moda

A Palazzo Pitti riapre quest'anno la Sala Bianca, dove si sono tenute le sfilate che hanno fatto grande il Made in Italy nel mondo. Appuntamento per l'11 gennaio, in occasione di PITTI Uomo a Firenze, con una celebrazione di pura italianità, il 45° anniversario di fondazione di Stefano Ricci, società leader nella produzione di abbigliamento maschile realizzato al 100% in Italia. "È un passo importante nel rinnovato dialogo tra arte e moda - dichiara Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, all'Adnkronos -. Soprattutto, si tratta di un'iniziativa che dal punto di vista storico è coerente con il luogo stesso, la Sala Bianca di Palazzo PITTI, che nel 1952 ospitò la prima sfilata. Il glorioso percorso della moda italiana a partire da quella data verrà inoltre illustrato in una mostra fotografica che si aprirà, sempre in Palazzo PITTI (Andito degli Angiolini) proprio nei giorni di PITTI Uomo". "È per me un onore e una responsabilità riportare nel circuito della moda la Sala che ha rappresentato la nascita della Moda Italiana, il luogo dove tutto è iniziato. Desidero ringraziare la direzione delle Gallerie degli Uffizi per aver voluto concedere questo spazio", dichiara il designer fiorentino Stefano Ricci.