Paola Zukar: la signora del RAP si racconta in un libro (Ed. Baldini&Castoldi)

Cosa è successo dal 2006 al 2016? Il rap italiano è sbarcato nel mainstream. Clementino, Fabri Fibra e Marracash hanno contribuito a far uscire il genere dai circuiti underground per approdare al grande pubblico. Dietro a questi artisti c’è il nome di una donna capace di interpretare le regole di un gioco fatto prevalentemente da uomini: Paola Zukar. In questo libro si ripercorre l’esperienza personale di Paola alla guida della sua agenzia di produzione, la Big Picture Management, e il percorso umano e artistico che l’ha portata a trasformare la sua passione in una professione.

"Visionaria e tenace, sempre concentrata sulla prossima mossa, una delle figure che ha creduto nel rap italiano e nel suo valore aiutando questo genere ad avere una degna esposizione."

Fabri Fibra



"Non c’è niente di più hip hop che inventarsi una professione e portarla ai massimi livelli. Paola Zukar è una vera self-made woman."

Marracash