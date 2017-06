Parigi, ecco i migliori eventi musicali dell'estate 2017

Parigi prepara un'estate caldissima: concerti, festival ed eventi. Dalla musica popolare alla classica. Ma nella capitale francese ci sarà di tutto di più: rock, reggae, jazz, pop, hip-hop, indie e rap…

Il Festival Paris Hip Hop sino al 9 luglio lancia la cultura hip-hop vista in Francia e all’estero, con la presenza dei più grandi artisti internazionali.

Il Paris Jazz Festival, dal 17 giugno al 30 luglio, è un classifo del jazz che torna a Parigi e si rinnova per la ventiquattresima edizione, con sette weekend di concerti e intrattenimento,

Il Parc Saint-Cloud sarà l'arena del rock, pop ed elettro-music – con Rock en Seine dal 25 al 27 agosto: attesi oltre 100mila spettatori e grandi star. Da PJ Harvey, a The XX, passando per The Shins, Timber Timbre, Flume, Franz Ferdinand, Cypress Hill, The Kills, At The Drive-In e Jain.

A settembre - dal 21 al 24 - arriva la Paris Electronic Week a le Gaîté Lyrique con i numeri uno del genere e stiamo parlando di un'industria musicale mondiale da oltre sette miliardi di dollari.