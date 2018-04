Parigi, Macron invita la crème del cinema francese a cena all'Eliseo

A due settimane dall'inaugurazione del Festival del Cinema di Cannes, il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato a cena stasera, giovedì 26 aprile, all'Eliseo oltre personaggi del mondo del cinema, dagli attori ai registi ai tecnici, per rendere onore alla settima arte.



Un evento organizzato in linea con quello organizzato a marzo a margine della settimana della moda di Parigi.



Tra gli ospiti del Capo dello Stato ci saranno gli attori Jeanne Balibar, Monica Bellucci, Kiberlain, Virginie Ledoyen, Léa Seydoux, membro della giuria del Festival di Cannes al fianco di Cate Blanchett, Gaspard Ulliel, che concorda con il lungometraggio The Confini del mondo per la Quinzaine des Réalisateurs e Leïla Bekhti. E ancora, attori e registi Mathieu Amalric, Emmanuelle Bercot, Guillaume Canet, il cui film La grande vasca sarà fuori concorso, Catherine Corsini, Guillaume Gallienne, Gérard Krawczyk e Alain Terzian, Dominique Besnehard e Jérôme Seydoux.



L'obiettivo di questo evento è "mostrare il dinamismo della Francia in termini di creazione e attrattività" per quanto riguarda il cinema. Macron vuole anche "promuovere il ruolo speciale che la Francia svolge, specialmente attraverso i suoi festival, come perno della creazione cinematografica mondiale", ha detto il suo entourage. Secondo il sondaggio annuale del National Film Center, la quota di mercato dei film francesi è in crescita. Ha raggiunto il 37,4% nel 2017 contro il 35,8% del 2016. Nei primi tre mesi del 2018, questa quota è superiore a quella dei film americani, 43,4% contro il 40,6%.