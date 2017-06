Parigi, treno decorato con le opere d'arte. E la mostra diventa itinerante

La SNCF, in collaborazione con il Musée du quai Branly - Jacques Chirac a Parigi, offrirà d'ora in poi ai viaggiatori della linea E un viaggio attraverso i cinque continenti. E' stato così inaugurato a Parigi il "Treno delle arti e delle civiltà". Le pareti sono state decorate con le rappresentazioni di 400 opere provenienti dalle collezioni del museo. Ci sono volute 700 ore e quattordici professionisti per decorarlo. Da un vagone all'altro, ecco un viaggio in tutto il mondo. "Un vero e proprio percorso artistico, un intermezzo culturale", spiega Alain Krakovitch, CEO di SNCF Transilien. "Si tratta di una mostra itinerante, ma non effimera. L'idea era di fare in modo che fosse la cultura a venire a noi".

La compagnia SNCF non è nuova a queste iniziative: in passato ha creato il cosiddetto "Treno dell’Impressionismo", un regionale interamente decorato prendendo ispirazione dalle opere più famose del movimento artistico, e il treno di Versailles, i cui vagoni sono stati decorati con lo stesso stile della famosa reggia, con richiami agli spazi più belli e sontuosi del palazzo di Luigi XIV.