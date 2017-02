Pasquale Squitieri è morto a 78 anni. Lutto nel cinema per il regista

E' morto a Roma a 78 anni il regista napoletano Pasquale Squitieri. Tra i suoi film piu' celebri, 'Il prefetto di ferro' (1977), con Giuliano Gemma nel ruolo del prefetto Cesare Mori, 'Li chiamarono bruganti' (1999) sul brigantaggio post unitario e Claretta (1984), con Claudia Cardinale nel ruolo di Claretta Petacci. Proprio la Cardinale e' stata per 30 anni compagna di Squitieri, che nel 2013 si era sposato in seconde nozze con l'attrice e cantante Ottavia Fusco. Squitieri aveva anche un passato in politica: dagli esordi con Lotta Continua alla destra: nel 1994 fu eletto senatore per Alleanza Nazionale.