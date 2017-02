Perché il comunismo odia la cultura

Di Ludovico Polastri

Si sta scoprendo con stupore che la scuola italiana non ha più le caratteristiche identitarie tipiche della nostra cultura linguistica. Qualche giorno fa settecento docenti universitari hanno inviato al governo una lettera in cui denunciano le profonde lacune lessicali, sintattiche e grammaticali degli studenti: “non si tratta soltanto di virgole e apostrofi messi a casaccio o di accenti sbagliati, o di qualche acca in meno. Le difficoltà lessicali, così diffuse tra le matricole, rischiano di portare con sé problemi di tipo cognitivo: mi riferisco all'incapacità di radicarsi in un sapere verticale, da parte dei giovani, e dunque di analizzare la realtà con atteggiamento critico”. Mi meraviglio di questa meraviglia.

Immediatamente si sollecitano da più parti tavole rotonde, libri bianchi, dibattiti. Si dà la colpa ai tagli dei budget. I docenti invocano stipendi troppo bassi: “aumentare la retribuzione degli insegnanti incrementerà i bravi”, i disagi logistici. Balle.

Tra i metodi didattici che questi “dottoroni” universitari consigliano c’è quello della lettura ad alta voce. Chi non è più giovane ricorda che questo metodo era utilizzato fin dai primi anni della scuola elementare; già perché chi legge ad alta voce “interiorizza” i concetti, li chiarifica. Il problema invece è un altro e precisamente che la scuola è stata distrutta nel corso degli anni da una mentalità sempre più comunista. Siamo arrivati al recente paradosso di avere una ministra con la terza media (ferrea comunista iscritta da decenni alla CGIL) che ha fatto approvare una legge con la quale si promuovono anche gli asini purchè con la media del sei. Non è più necessario avere la sufficienza in tutte le materie. Se ho quattro in italiano ma otto in ginnastica sono apposto: promosso. Il comunismo ha sempre disprezzato chi sa, ha sempre livellato le personalità rendendole ignoranti e docili. Il comunismo odia i migliori, chi è più bravo, chi si mette in mostra, chi primeggia, la selezione, perchè il comunismo è una ideologia nefasta che vuole annullare culturalmente la persona. I risultati di questa folle distruzione delle nuove generazioni è solo il compimento di un cammino che è iniziato negli anni 70 quando si è fatto perdere la valenza dei licei quali corsi esclusivi per accedere alle università. Che disastro fu il 68!

Si diceva, e purtroppo continuo a sentirlo anche nelle emittenti che esaltano tanto i cosiddetti “talenti” (come Radio 24), che tutti devono avere una possibilità, che non ci deve essere nessuna selezione. Porte aperte a tutti. Siamo tutti uguali. E questa ideologia ha attecchito a maggior ragione in un periodo come quello attuale dove nelle classi elementari sono integrati a forza stranieri analfabeti, che abbassano il livelli dei programmi scolastici a tal punto che alla conclusione della terza media si parla come si parlava nelle comiche: “io avere questo perchè tu dare a me quello”, “io andare fuori se tu lo dire a me” e via di questo passo.

La nostra lingua è sfregiata come è ormai sfregiata la nostra nazione. Non meravigliamoci se tra qualche anno non sapremo più neppure parlare ma ci esprimeremo solo a gesti: lo vuole il comunismo europeo, l’eurocomunismo che tanto piace alla Boldrini ed a Napolitano. E lo vuole anche il consumismo globalizzato, che altro non è che una forma comunista di consumo. Se chiedi un’indicazione stradale i giovani di oggi ti rispondono così: ”cioè… hai presente (dando ovviamente del tu) dov’è Tiger? Ecco, vai lì, poi giri a destra fino al negozio O Bag, poi vai sempre dritto fino a Calzedonia, giri a sinistra e sei da Foot Locker, tu vai a sinistra verso H&M e alla fine te lo trovi davanti. Più o meno tra Intimissimi e Sushiko. Capito?” Dobbiamo diventare ignoranti sempre più perché è solo così che un popolo non si ribella, anzi diventa sempre più credulone, si abbevera della sub cultura della De Filippi, dei complottisti, delle fake news; in definitiva è manipolabile.