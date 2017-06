Phil Collins scivola in bagno, rinviati gli show di Londra

Paura per Phil Collins. L'ex Genesis ha dovuto interrompere il "Not Dead Yet Live Tour" perché è scivolato in albergo, mentre andava in bagno, picchiando la testa contro una sedia e procurandosi un taglio profondo vicino all'occhio.



Phil Collins si sarebbe dovuto esibire ieri e oggi alla Royal Albert Hall di Londra: le due date verranno recuperato il 26 e 27 novembre prossimi. "Phil presenta le sue sincere scuse e il suo rammarico ai fan", si legge sul comunicato postato sul social network.