Piero Ferrari, "Mio padre Enzo". Nuova edizione del libro-biografia

Nel 2017 compie 70 anni una straordinaria Signora, che non dimostra affatto la sua età e resta pienamente l’icona della genialità e dello stile italiani nel mondo. È la Ferrari. Un compleanno che il figlio del miti fondatore, Piero Ferrari, anche vicepresidente dell'azienda controllata dalla galassia Exor-Fca e il giornalista Leo Turrini festeggiano con il libro-biografia di Ferrari in uscita "Mio padre Enzo", editore Aliberti.

Piero Ferrari parla per la prima volta dei rapporti con il padre Enzo, dei vizi privati e delle pubbliche virtù del Drake di Maranello, di una vita entrata a far parte della leggenda. Uscito in prima edizione nel 2007, arricchito con una nuova conversazione fra i due autori nel 2014, è il racconto probabilmente più intimo che sia mai stato fatto dell’uomo Enzo Ferrari.

Difficile, scontroso, implacabile, ma capace di veri slanci; un gigante solitario, costretto a scontare la sua grandezza e la sua visionarietà con la solitudine delle sue scelte. La voce del figlio Piero ripercorre, come in un film o in un romanzo irripetibile, le grandi vittorie professionali e le sconfitte private, i tanti momenti esaltanti della vita sportiva e i drammi di quella personale.