Pif e Virginia Raffaele all'Unipol Auditorium a supporto della sostenibilità.

In occasione della terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), il Gruppo Unipol e la Fondazione Unipolis organizzano un evento che vedrà protagonisti due grandi personaggi dello spettacolo, PIF e Virginia Raffaele.

I due artisti intratterranno e sensibilizzeranno il pubblico sull’importanza che lo sviluppo sostenibile riveste nella nostra società e quotidianità.

Da un’indagine svolta da Demos&Pi per la Fondazione Unipolis emerge infatti che solo il 22% degli italiani conosce l’Agenda2030, definita dall’ONU per garantire a tutti i paesi uno sviluppo più equo, inclusivo, a minor impatto ambientale. Per contribuire ad accrescere questa percentuale il Gruppo Unipol e la Fondazione Unipolis organizzeranno due eventi divulgativi aperti gratuitamente al pubblico (fino ad esaurimento posti), tra cui il primo in programma martedì 4 giugno all’Unipol Auditorium alle ore 21.30.

PIF e Virginia Raffaele saranno due cittadini comuni che confesseranno le loro difficoltà di pensare, agire e comportarsi in maniera sostenibile, evidenziando la necessità sempre più importante di cambiare le proprie abitudini.