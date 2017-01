Piotr Pavlenski, l'arte violenta al servizio dell'attivismo

Piotr Pavlenski, classe 1984, è un artista russo, ma anche un attivista politico. Famose le sue performance artistiche, che spesso provocano direttamente il presidente Putin. Ora Piotr Pavlenski ha chiesto asilo in Francia, in fuga dal regime autoritario del presidente russo, proprio perché la sua audacia imbarazza. Le sue performance voglinoo volutamente choccare e sono rivolte alla popolazione russa, che lui definisce ridotta a tanti zombie nel suo libro "Il caso Pavlenski". A far discutere è spesso la violenza che l'artista stesso infligge al suo corpo durante le performance. Una su tutte: nel 2013 si è inchiodato i testicoli sulla Piazza Rossa di Mosca in occasione della Giornata nazionale della polizia russa. Perché tanto autolesionismo?, gli è stato chiesto. "Mostro ciò che il governo fa del suo poter. Le loro azioni sono violente e io devo imitare il loro codice visivo per denunciarli".