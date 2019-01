Plastica riciclabile, nasce il premio "Ro Plastic Prize"

Oggi la plastica è descritta come il male del mondo e tutti, proprio tutti, stanno chiedendo a gran voce che si intervenga, che ci si mobiliti, per evitare un disastro annunciato.

Nel novembre 2017 ero in spiaggia in Sardegna e guardavo la quantità di plastica coloratissima portata dal mare, spiega Rossana Orlandi. Da qui l’idea: la missione di coinvolgere il mondo del design per dare alla plastica una nuova vita, valorizzando le sue immense possibilità di trasformazione.

Ho cominciato con Senso di Colpa (Guilty Feeling), una maratona di interventi, durante il Fuorisalone 2018 - sedici gli invitati - moderata dalla giornalista e scrittrice Cristina Gabetti, per lanciare un messaggio forte ed efficace: dobbiamo cambiare le nostre abitudini, progettare e consumare in maniera più consapevole.

Dalla denuncia all’azione, il progetto evolve in Guiltless Plastic (la plastica senza colpa), che oggi presenta Ro Plastic Prize, un premio internazionale e intergenerazionale che vedrà l’exhibit dei migliori progetti e lavori, pensati e realizzati con un consapevole riutilizzo della plastica riciclata riciclabile.





Una giuria internazionale di professionisti ed esperti decreterà i vincitori delle quattro categorie, ai quali andrà un premio di 10.000 € ciascuno.

Oltre al Premio, sempre per enfatizzare le possibilità della plastica riciclata, in collaborazione con il Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, presenterò la mostra Re-Plastic Masters. Artisti, designer e architetti di fama mondiale esporranno pezzi unici e inediti in plastica riciclata che saranno poi battuti all’asta a Londra. Una parte del ricavato sarà devoluta in borse di studio.

Nella tavola rotonda, che terremo durante il Fuorisalone, saranno coinvolti i maggiori rappresentanti di organizzazioni internazionali, aziende, ricercatori ed esperti sensibili all’argomento, per un dibattito volto a dimostrare quanto la plastica e i suoi derivati siano indispensabili in diversi settori e che l’abuso dell’usa e getta e l’uso inconsapevole sono il vero problema.

Diventerà l’evento più importante del Fuorisalone del Mobile di Milano!

Sono certa che anche tu, come molti altri partner e amici, vorrai partecipare a questa grande missione per dimostrare che il buon design può rendere la plastica riciclata desiderabile e che tutti insieme possiamo contribuire a ridurre i rifiuti in plastica prima che vengano dispersi in mare.