Post verità: isoliamo i complottisti, dalle Torri Gemelle alle scie chimiche

Di Ludovico Polastri

Post-verità è la parola che secondo l’Accademia della Crusca è maggiormente da ricordare nel 2016. Questo primato è stato rimarcato dall’Oxford Dictionaries: post-truth. La definizione della parola inglese, un aggettivo, è rimbalzata dai giornali al web e viceversa: “relativo a, o che denota, circostanze nelle quali fatti obiettivi sono meno influenti nell’orientare la pubblica opinione che gli appelli all’emotività e le convinzioni personali”.

Negli ambienti giornalistici e non solo, più apertamente in quelli inerenti la comunicazione, non si fa altro che parlare di questo tema. Ma cosa si intende per precisione? Possiamo affermare che la parola fa il paio a quelle idee complottiste che tanto vanno di moda sul web. E’ un concetto diverso dal relativismo in quanto quest’ultimo prende in considerazione punti di vista diversi senza porre una verità assoluta.

La post-verità invece è la creazione tout court di una “nuova verità” fabbricata in base a convinzioni non spiegabili, assolutamente personali, non scientificamente o, quanto meno, oggettive. In un articolo di Foa, sul Giornale, mi ha stupito una sua indiretta presa di posizione a favore di questo nuovo e personale punto di vista. Ha citato alcuni giornalisti in nome della verità, senza prendere in considerazione tutto il contesto. Uno di questi è un noto sostenitore che le torri gemelle siano state abbattute ad opera di un complotto giudaico-massonico. In altre parole degli ebrei “danzanti” hanno minato le fondamenta delle torri, hanno aspettato che gli aerei si schiantassero e poi hanno premuto i detonatori per provocare una demolizione controllata. Pensa inoltre che Bin Laden fosse un emissario del Mossad e che i servizi segreti israeliani (costui è un noto anti-ebraico per motivi religiosi) siano i veri artefici dell’abbattimento delle torri gemelle.

Questa è post-verità, come post verità è la convinzione dei grillini che esistono aerei che spargono nell’atmosfera sostanze tossiche per far sì che le multinazionali dominino le terre coltivabili. E’ stato provato che queste “scie chimiche” altro non sono che gas di idrocarburi che a date pressioni e temperature solidificano potendo anche precipitare al suolo. Il complotto non c’entra nulla.

Assolutamente idiota è il pensare che ci siano non ben precisate lobby che pretendano di impiantarci nel cervello dei chip o che gli americani non siano mai andati sulla Luna. Queste persone fanno giornalmente disinformazione, portano cervelli nelle loro follie. Il dibattito è se segnalare costoro (tra l’altro responsabili delle mancate vaccinazioni che hanno provocato picchi di meningite) ai vari provider o meno in modo da mettere in guardia i lettori che si tratta di disinformazione (le cosiddette fake news).

In nome della democrazia bisognerebbe optare per il no, tuttavia dobbiamo tenere conto che il nostro cervello è più predisposto a credere alle bufale che alle verità per cui questi impostori hanno vita facile nel reclutare adepti. Il dibattito è aperto. L’unica cosa che mi sento di dire è che sarebbe opportuno non leggere costoro ed avere una mentalità critica ma aperta nello stesso tempo.

Internet richiede una maturità intellettuale che forse non tutti hanno.