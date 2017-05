Premio Campiello 2017, Enrico Bertolino e Mia Ceran condurranno la finale

La finale del Premio Campiello in programma il 9 settembre 2017 al Teatro La Fenice di Venezia sarà condotta da Enrico Bertolino e Mia Ceran. L'annuncio è stato dato oggi a Milano durante l'evento #CampielloRacconta a Villa Necchi, bene del Fai - Fondo Ambiente Italiano, nel corso del quale è stata presentata la 57° edizione del concorso di narrativa italiana contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto. Eni sarà main partner del premio alla carriera.

Enrico Bertolino e Mia Ceran saliranno sul palco della Fenice a presentare per la prima volta la cerimonia di premiazione del vincitore del Campiello 2017. Annunciata inoltre la collaborazione tra la Fondazione Il Campiello e Rai 5 per la produzione di un docufilm sul premio Campiello che sarà trasmesso sul canale culturale Rai nei giorni successivi alla finale.

Il 22 settembre il Premio Campiello sarà a Monte Carlo per presentare il vincitore della 55° edizione nell'unica tappa estera del Premio. L'evento è in programma al Fairmont Monte Carlo ed è patrocinato dall'Ambasciata Italiana nel Principato di Monaco e dalla Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco.

Matteo Zoppas, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto, ha spiegato: "Il Campiiello è una delle manifestazioni culturali tra le più importanti e seguite in Italia, grazie all'impegno degli imprenditori veneti, agli scrittori, al lavoro dei giurati e ai partner che sostengono questo progetto di sinergia tra impresa e cultura. Un binomio oggi sempre più necessario anche e soprattutto per il rinnovamento del nostro tessuto industriale. Penso alla grande sfida dell'Industria 4.0 che sta proponendo un'originale saldatura fra produzione manifatturiera, nuove tecnologie digitali e cultura umanista per raccontare il nuovo made in Italy. Di questo dialogo tra impresa e cultura il Campiello è stato lungimirante precursore e continua ancora oggi ad esserne l'Ambasciatore".

Andrea Tomat, Presidente del Comitato di Gestione del Premio Campiello, ha sottolineato: “Questa edizione del Campiello presenta diverse novità, a partire dalla conduzione del suo atto conclusivo. Ringrazio Enrico Bertolino e Mia Ceran per aver accettato di presentare la finale 2017, certo che sapranno valorizzarla con il loro stile. Proporremo inoltre un nuovo prodotto televisivo in partnership con Rai 5, per offrire la pubblico, all’indomani della finale, un vero e proprio racconto sul nostro Premio. Tra le altre novità, esporteremo all’estero, nel Principato di Monaco, la migliore letteratura italiana, e dedicheremo all’annuncio del vincitore del Campiello Giovani un evento ad hoc. Il tutto preservando i valori tradizionali di trasparenza e autonomia che hanno reso il Campiello uno dei concorsi letterari più autorevoli”.