Premio Nonino, il vincitore Agamben:"Hanno ucciso la civiltà contadina". VIDEO

Sono stati consegnati i Premi Nonino 2018, durante una cerimonia nelle Distillerie Nonino a Ronchi di Percoto (Udine). Vincitori della quarantatreesima edizione sono Ismail Kadare, il più celebre poeta e romanziere albanese, a cui la giuria ha assegnato il Premio internazionale; il filosofo Giorgio Agamben, autore di una teoria del rapporto fra diritto e vita, di una critica del concetto di sovranità e creatore del concetto di "Homo Sacer" (essere umano la cui vita è sacra), a cui è stato attribuito il Premio a "Un maestro del nostro tempo".

Il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, era presente alla cerimonia. Ecco il video della premiazione di Giorgio Agamben, che spiega in un bellissimo intervento il modo in cui è stata "uccisa" la civiltà contadina per lasciare il posto agli operai. E ora che anche gli operai se la vedono brutta, resta da capire che cosa ci si inventerà.

Ecco invece il video della premiazione di Ismail Kadare

E' stato inoltre assegnato il Premio Nonino "Risit d'Aur" (Barbatella d'oro) va al progetto benefico internazionale "P(our)", fondato nel 2016 da Alex Kratena, Ryan Chetiyawardana, Jim Meehan, Simone Caporale, Monica Berg, Joerg Meyer e Xavier Padovani, che si pone l'obiettivo di creare una comunità globale di bartender, baristi, sommelier, birrai, distillatori e produttori di vino che possa stimolare e reinventare il mondo del beverage attraverso nuove idee, conoscenze, ispirazioni, esperienze, valori. I vincitori sono stati scelti dalla giuria presieduta da V.S. Naipaul, premio Nobel per la Letteratura 2001, e composta da Adonis, John Banville, Ulderico Bernardi, Peter Brook, Luca Cendali, Antonio R. Damasio, Emmanuel Le Roy Ladurie, James Lovelock, Claudio Magris, Norman Manea, Edgar Morin ed Ermanno Olmi.

MOTIVAZIONI DEI PREMI

Premio Nonino Risit d’Aur - Barbatella d’Oro 2018 a P(our) Nel nome, unione delle parole OUR e PURE, cioè nostro e puro, si sottolinea la missione del gruppo, che ricerca la “purezza” del prodotto, non contaminato, e del “nostro” inteso come passato condiviso in ogni angolo della terra. Tre sono i paradigmi imprescindibili di P(our): conoscenza, sostenibilità e crescita. Alex Kratena, Ryan Chetiyawardana, Jim Meehan, Simone Caporale, Monica Berg, Joerg Meyer e Xavier Padovani sono i sette giovani bartender che si sono lanciati nella non facile impresa di rilanciare i valori fondanti di ogni società, gli stessi alla base del Premio Nonino. Il loro progetto più significativo è PourProject Progetto Amazzonia, ideato per salvare l’Ajè Negro, una salsa fermentata di manioca amara, frutto di una cultura millenaria preparata dalle tribù indigene della Foresta fluviale amazzonica. Esploratori del passato, immersi nel presente e proiettati nel futuro, ogni anno, organizzano il Symposium, un incontro internazionale per affrontare e approfondire temi fondamentali della società, come la questione del Gender, anche nel settore della bartender community. Consegna il premio Ermanno Olmi

Premio Internazionale Nonino 2018 a ISMAIL KADARE Poeta, romanziere, autore di saggi e sceneggiatore nato in Albania. Aedo innamorato e critico del suo popolo, tra realtà storiche e leggende, che rievocano grandezze e tragedie del passato balcanico e ottomano, ha creato grandi narrazioni. Esule a Parigi dal tempo della dittatura “per non offrire i suoi servigi alla tirannide”, ha rifiutato il silenzio, che è la metà del male, immergendo spesso il suo raccontare in mondi immaginari, divenendo testimone degli orrori perpetrati dal totalitarismo e dai suoi inquisitori. Ha fatto della tolleranza religiosa uno dei cardini della sua opera. Consegna il premio Claudio Magris

Premio Nonino 2018 a ‘un Maestro del nostro tempo’ a GIORGIO AGAMBEN Le sue indagini, sempre in cerca delle fonti, spaziano dal linguaggio alla metafisica e dall’estetica all’etica. Giorgio Agamben si definisce un epigono, considerate le sue intense esperienze con il fiorire del libero pensiero; costruisce sull’esempio di Michel Foucault, delle sue idee e intuizioni, una biopolitica e crea il concetto dell’Homo Sacer, un essere umano la cui vita è sacra, il che significa che può essere ucciso ma non sacrificato; traccia un’evoluzione, da un uomo antico che “poteva” a un uomo moderno che “vuole”, e si pone al di sopra sia delle leggi umane sia di quelle divine, aprendo la strada a un’età di olocausti. Per rendersi visibili, le società devono lottare fra due opposti principi: quello dei diritti legali e quello dell’anomia. Agamben spesso traduce la sua filosofia in pura poesia immersa nella natura; ascoltate la sua mirabile descrizione tratta dal suo ultimo libro, Autoritratto nello studio: “L’erba è Dio. Nell’erba – in Dio – sono tutti coloro che ho amato. Per l’erba e nell’erba e come l’erba ho vissuto e vivrò”. Consegna il premio Antonio R. Damasio