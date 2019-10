XVII Edizione Roma Videoclip con Daniele Silvestri, Alessandro Haber e...

22 OTTOBRE 2019 ORE 17:00 Spazio Regione Lazio-Roma Lazio Film Commission-Auditorium Arte

FESTA DEL CINEMA DI ROMA, PARCO DELLA MUSICA

Presentazione e Premi Speciali XVII Edizione Roma Videoclip-il cinema incontra la musica ore 17:00

SPECIAL AWARD artista dell’anno per il connubio tra musica e cinema a DANIELE SILVESTRI.

INTERNATIONAL AWARD regista dell'anno a GIORGIO TESTI, connubio di cinema e musica, per il VIDEOCLIP “SCUSATE SE NON PIANGO” (al link: https://youtu.be/EcJn08TkpJ4) di Daniele Silvestri, regia di GIORGIO TESTI E VALERIO MASTANDREA, con la partecipazione di Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti, Giovanni Anzaldo, Emilia Verginelli, Paolo Calabresi, Lillo Petrolo, Sabrina Impacciatore, Maya Sansa, Rolando Ravello, Lele Vannoli, Andrea Bosca, Simona Tabasco, Daphne Scoccia, Sylvia De Santi, Francesco Forni, Ilaria Graziano, Pino Marino. Il Regista Giorgio Testi è presente anche alla Festa del Cinema di Roma con il film "Nick Drake - songs in a Conversation".

SPECIAL AWARD ad ALESSANDRO HABER per il videoclip sociale “NESSUNO POTEVA NON SAPERE” (al link: https://youtu.be/WUbQlJCE3lQ) in omaggio al regista TONINO ZANGARDI.

SPECIAL AWARD SOCIALE a MAURIZIO MARTINELLI per il videoclip “ANIMA A BRANDELLI” (al link:https://www.youtube.com/watch?v=rY0pDgsSMP4), regia di Fabio Sidoti e Michele Vitiello.

1 DICEMBRE Festa del Videoclip “APOLLO 11”, condotto da Andrea Il Drago 4 DICEMBRE Premiazione Roma Videoclip-il cinema incontra la musica SALA FELLINI, STUDI DI CINECITTA’, condotto da Claudio Guerrini

Roma Videoclip è la più importante kermesse nazionale, ideata e diretta da Francesca Piggianelli, dedicata al settore della musica e del cinema, patrocinata dalla Regione Lazio, il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i Beni e le Attività culturali, Centro sperimentale di cinematografia, Cinecittà Panalight, il supporto di Luce Cinecittà e di Roma Lazio Film Commission. Una rassegna che omaggia artisti, registi, videoclip, musiche e compositori, live film concerto, produzioni e serie web. Un appuntamento dove si incontrano e sono premiati i più importanti protagonisti del settore cinematografico e musicale e risonanza a videoclip indipendenti e sociali con un evento “Festa del Videoclip” L’obiettivo di Roma Videoclip è di rendere omaggio al connubio tra cinema e musica e di valorizzare il videoclip, che rappresenta una forma di arte espressiva, un micro film.

Fra i numerosi premiati, citiamo: Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, Ron, Antonello Venditti, Vasco Rossi ,Piero Pelù, Fiorella Mannoia, Raf, Daniele Silvestri, Tiromancino, Michele Zarrillo, Mirkoeilcane, Ermal Meta, Max Pezzali, Noemi, Francesco Sarcina, Alessandra Amoroso, Max Gazzè, Biagio Antonacci, Vasco Rossi, Negramaro, Zero Assoluto, Francesco Renga, Sergio Cammariere, Nathalie, Diodato, Luna Vincenti, Erica Mou, Silvia Salemi, Marco Carta, Niccolò Fabi, Rettore, Tony Renis, Franco Simone, Sal Da Vinci, Piotta, Povia, Mariella Nava, Elisa, Alexia, Carmen Consoli, Alex Britti, Modà, Edoardo Vianello, Gianna Nannini, Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato, Marcondiro, Tony Esposito, Le Vibrazioni, Orchestraccia, Neri per Caso, Mammoth, Roy Paci, Planet Funk, e tanti altri. Tra i registi: Michele Placido, Trilathera, Paolo Genovese, Alex Infascelli, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Manetti Bros, Gaetano Morbioli, Mimmo Calopresti ,Marco Risi, Francesco Bruni, Edoardo Leo, Carlo Roberti, Luca Lucini, Roan Johnson, Alessandro D’Alatri, Giovanni Veronesi, Claudio Giovannesi Luigi Cecinelli, Marco Martani, Dario Albertini, Francesco Cordio, Cosimo Damiano Damato, Pepsy Romanoff, Federico Brugia, Simone Godano, Riccardo Canini, Michela Andreozzi, tra gli artisti Violante Placido,Claudia Gerini, Claudio Santamaria, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Francesco Montanari, Alessandro Gassman, Piergiorgio Bellocchio, Alessandro Borghi, Vinicio Marchioni, Lillo, Fabio Troiano, Francesco Venditti, Giorgio Pasotti, Diane Flerì, Gianni Garko,Bianca Guaccero, Giulia Elettra Goretti, Nicola Nocella, Jonis Bascir, Carolina Crescentini, Giulia Michelini, Sabrina Impacciatore,tra i compositori: Pivio&Aldo De Scalzi,Enrico Melozzi, Louis Siciliano, Carlo Crivelli, Alessia ed Umberto Scipioni, Paolo Buonvino.

Il Comitato d’Onore: Elizabeth Missland, “Stampa Estera” - Alessandro Casanova, “Direttore di Radiocinema” - Sergio Fabi, “Direttore di cinemotore” - Gianluca Gioia, “Direttore Terza Pagina” - Marcello Foti, “Direttore Generale Centro Sperimentale di Cinematografia” - Sergio Menghini, “Consulente Musicale” -Fabrizio Pacifici, “Direttore Eventiroma” - Stefano Amadio, “Direttore cinemaitaliano.info”– Lorella Ridenti, “Direttore di Ora, Voi e Life Style”- Massimiliano Mambor,”consulente Ostia Film Festival”- MirkoTisato, “consulente musicale”- Fabrizio Borni, “Presidente ANPOE”.