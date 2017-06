Dopo l'asta di 8.000 vinili, Radio France mette all'asta 60.000 CD per auto-finanziarsi. Una vendita assolutamente spettacolare, anche se è solo una piccola parte del suo patrimonio discografico.

Radio France fa le pulizie di primavera. La holding che controlla la radio transalpina ha deciso di vendere 60.000 dei suoi CD in diverse aste, una delle quali da Art Richelieu Drouot a Montmartre, Parigi.

Ma i 60.000 CD sono sola una goccia nel mare del materiale di proprietà di Radio France. Il suo background è costituito da oltre 1,2 milioni di dischi. Un tesoro che comprende anche 78 torri.

I dischi sono assemblati in 96 lotti di 500-600 CD, ciascuna stimata tra 250 e 500 euro. I CD saranno venduti nella loro scatola originale con l'etichetta di Radio France per ricordare la fonte. Elsa Joly-Malhomme, banditore d'Arte della Richelieu casa d'aste, afferma che non è stato possibile mettere a punto "un elenco dettagliato".