Carla Bruni, ecco il nuovo album "French Touch"

Quattro anni dopo il suo ultimo album di canzoni originali (Little Songs Francese), la moglie di Nicolas Sarkozy fa un ritorno inaspettato.

Sarà disponibile da venerdì 6 ottobre in tutti i negozi tradizionali e in digitale il suo nuovo album “French Touch” (Verve Records / Barclay / Universal Music France), una raccolta di cover in lingua inglese prodotte dal leggendario compositore e musicista David Foster.

Diretto dal canadese David Foster, ex presidente dell'etichetta Verve, responsabile di produzioni di Whitney Houston o Céline Dion, il French Touch è un affascinante esercizio di canto per un'artista più conosciuta come cantautrice.