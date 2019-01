Rembrandt, nel 2019 l'Olanda celebra in grande stile i 350 anni dalla morte

L'Olanda festeggia il suo più grande pittore Rembrandt (1616-1669), protagonista assoluto del cosiddetto Secolo d'oro olandese, con un anno di manifestazioni celebrative. Nel 2019 ricorrono i 350 anni dalla scomparsa dell'autore del celeberrimo dipinto "La ronda di notte" e per l'occasione saranno allestite decine di mostre speciali in tutta l'Olanda, coordinate da un comitato nazionale di studiosi e istitizuoni statali.



Mostre si terranno a Amsterdam, Delft, Dordrecht, Haarlem, Hoorn, Leida, Middelburg e L'Aia: presenteranno vari aspetti della vita e del lavoro di questo formidabile maestro olandese, di alcuni suoi contemporanei (tra cui Pieter de Hooch al Museum Prinsenhof di Delft e Nicolaes Maes al museo Mauritshuis), oltre a diverse opere realizzate nel ricco e prospero periodo denominato Secolo d'oro.



Saranno visibili dipinti concessi in prestito mai esposti prima in Olanda, come ad esempio opere provenienti dal Museo d'Israele di Gerusalemme ospitate al Museo Storico Ebraico di Amsterdam. Sarà presentata la notevole collezione di dipinti del XVII secolo del Museo Frans Hals di Haarlem, nonchè un'esposizione incentrata sull'acqua presso il Westfries Museum di Hoorn. Le mostre consentiranno di approfondire la conoscenza di Rembrandt e dell'epoca fiorente in cui l'artista visse, con la possibilità di contemplare opere che solo molto di rado, o forse mai, sono state esposte.



Nessun museo al mondo possiede un numero di opere di Rembrandt superiore a quello del Rijksmuseum di Amsterdam. Nel 2019 sarà possibile ammirare, per la prima volta, la collezione completa composta da 22 dipinti, 60 disegni e 300 stampe. La mostra "Tutti i Rembrandt" al Rijksmuseum (15 febbraio - 10 giugno 2019) offrirà un'opportunità straordinaria di scoprire i segreti sulle tecniche pionieristiche e sulle idee innovative di Rembrandt.



Ad Amsterdam si potrà visitare anche la Casa Museo di Rembrandt, che nell'anno tematico organizzerà ben tre diverse mostre dedicate al grande maestro: "La rete sociale di Rembrandt", con opere mai esposte prima d'ora in Olanda, "Ispirati a Rembrandt" e "Laboratorio Rembrandt". A L'Aja il Mauritshuis proporrà le grandi opere di Rembrandt presenti nel museo dal 31 gennaio al 15 settembre 2019.