"Ricettario patafisico" di Laura Bonelli

Ritrovi.

di Lucilla Noviello.

Le ricette divengono immaginazione e sorriso nel nuovo libro di Laura Bonelli

Tra i tanti volumi che trattano di cibo, ricette, alimentazione e diete, il piccolo romanzo - e raccolta di ricette! - di Laura Bonelli, Ricettario patafisico, edito da Graphofeel, ci porta fuori dal tempo e dallo spazio, dal peso e dal gusto, lungo la strada dell’immaginazione, dell’ironia e del sorriso. Amantiglio, nome insolito della protagonista di questo racconto lungo in cui dalla disoccupazione si passa direttamente alla fantasia – forse davvero unica soluzione di un male che soluzioni sembra non avere – ha una buffa storia che comincia con i numeri e procede per le tortuose vie dell’avventura favolosa arrivando - senza che qui vi venga svelato come - fino a un’ampia sezione realmente dedicata alla possibile preparazione di piatti da cucinare, dividere con gli ospiti, mangiare; con tanto di ingredienti, spiegazioni e descrizione del risultato finale. Ricette metafisiche quelle che Laura Bonelli sostiene facciano bene al cuore, all’umore e allo sviluppo della fantasia stessa. Il libro purtroppo non è in vendita con allegato un piatto già pronto e cucinato – e ci dispiace! - e neppure un profumo che ci conduca laddove Amantiglio ha imparato a essere diversa e migliore da ciò che era ma il linguaggio dell’autrice e la sua storia narrata, tra glossari e rimandi a Alfred Jarry, ci ricorda con grande piacere anche Gianni Rodari , le sue favole, i mondi altri che attraverso la sua arte si aprivano e si aprono - strani ma sempre ricchi di panorami benevoli e generosi - quando questo mondo sembra aver perso accoglienza.

Laura Bonelli, Ricettario patafisico, Graphofeel editore. Pagg. 153. Euro 12,00