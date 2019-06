Rinasce Muccia, la scuola di Macerata distrutta dal terremoto del 2016

Pitti Bimbo, il più importante salone internazionale dedicato alla moda per i più piccoli, appena conclusosi a Firenze, ha dedicato un importante spazio all’interno della Fiera ad una mostra fotografica promossa dalla Fondazione Andrea Bocelli e Chopard Italia, brand di alta gioielleria, dal titolo “Muccia: The New School of Tomorrow - Empowering People and communities”. Una raccolta di immagini e suggestioni che attraversano il percorso che ha portato alla ricostruzione della scuola primaria e dell’infanzia “E. De Amicis” di Muccia, distrutta dal terremoto del 2016. Chopard Italia ha sostenuto il progetto ideato e promosso dalla Fondazione Andrea Bocelli con una donazione contribuendo alla realizzazione della nuova scuola, con proposte in perfetta armonia con i principi formativi e ispirativi del progetto. La “scuola del futuro” di Muccia - così è stata definita in quanto tra le prime completamente realizzata seguendo precisi criteri di eco-sostenibilità e rispetto per l’ambiente - sarà inaugurata sul suo territorio il prossimo 26 giugno. Per Chopard, che da molto tempo sostiene progetti destinati all’aiuto e al miglioramento delle condizioni di vita e d’istruzione dei bambini, sposare l’impegno di ABF per la ricostruzione della scuola di Muccia, è stata una scelta naturale. Rafforzata anche dalla filosofia che il brand persegue dal 2013 attraverso il suo progetto denominato The Journey to Sustainable Luxury, mirato alla creazione di un lusso sempre più sostenibile dal punto di vista etico e ambientale. E’ proprio su questa scia che Chopard ha contribuito alla realizzazione dell’aula di Arte Scienze e Sostenibilità che sarà il fulcro intorno a cui ruoteranno i nuovi laboratori per i bambini della scuola di Muccia. Il gioiello simbolo di questa “partnership del cuore” è un bangle della Happy Hearts Collection. Un bracciale in oro etico certificato e agata verde, in perfetta armonia con i valori portanti del brand che lo accomunano a questo progetto sul territorio italiano. In questa attività a sostegno di ABF non poteva mancare il supporto di Eco Age che ha creato, insieme a Chopard e con la supervisione di una squadra di pedagoghi parte integrante del team ABF, un decalogo guida di contenuti, che arricchirà il percorso formativo di strumenti didattici paperless e non solo. Una sorta di Passaporto “green oriented” rivolto ad un approccio etico e sostenibile non solo ambientale ma anche umano e relazionale. Uno degli obiettivi dell’iniziativa - oltre all’aiuto concreto per la comunità colpita - è infatti quello di aiutare a far crescere nei bambini il giusto grado di consapevolezza e partecipazione su un tema ormai vitale per il loro futuro. Chopard, maison fondata nel 1860, uno dei brand leader mondiali del settore dell’orologeria di lusso e della gioielleria, da molti anni partner ufficiale del Festival del cinema di Cannes e della storica corsa di auto d'epoca Mille Miglia, è una delle poche marche a fregiarsi dell’ambito titolo di “Manifattura”. Da luglio 2018 Chopard utilizza solo ed esclusivamente oro etico per tutti i suoi gioielli e orologi. Traguardo importantissimo nel percorso di sostenibilità che l’azienda ha intrapreso dal 2013 chiamato "The Journey to Sustainable Luxury”. La Fondazione Andrea Bocelli nasce nel 2011 per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà ed emarginazione sociale promuovendo e sostenendo progetti in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo che favoriscano il superamento di tali barriere e la piena espressione del proprio potenziale. Tra gli ospiti intervenuti alla inaugurazione della mostra fotografica a Pitti Bimbo, la giornalista Giuliana Parabiago, Simona Zito, Melissa Satta, la pr fiorentina Silvia Orsi Bertolini, Anna Giulia Mannucci, Eleonora Nesi Frescobaldi con il figlio Carlo Frescobaldi.