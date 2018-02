Roberto Leggio, regista, debutta nei video clip

Il regista Roberto Leggio, già coautore del lungometraggio “Il mistero di Lovecraft”, del documentario “Ipotesi di un viaggio in Italia” uscito in DVD edito da 01 Distribution e del documentario “Il Partigiano Carlo”, tributo a Carlo Lizzani, presentato in molti festival oggi debutta nel mondo dei video clip. Lo fa con “Blood Red Wine” , una canzone di cui è autore del testo per il gruppo Lon’s Project. Si tratta di un video, girato in una Roma notturna e deserta, dalle atmosfere dark affascinanti che coniuga seduzione e mistero.

La canzone racconta di un incontro fatale fra una bellissima ragazza ed un misterioso uomo. Lui la porta a casa dopo una festa in maschera ed inizia un normale gioco di seduzione fino al colpo di scena finale. Ma il vero protagonista di quest’opera è il cinema di Friedrich Wilhelm Murnau.

“Blood Red Wine” è una canzone con musiche originali di Bruno Iliariuzzi, eclettico autore e produttore musicale specializzato in colonne sonore, tra l’altro vincitore nel 2015 con Matteo Papini, del concorso “Premio Maurizio Soliani (K) musica d' arte performativa edizione 1.0 presso Teatro del cerchio di Parma.

I Lon’s Project nascono per volontà di Roberto Leggio e Bruno Iliariuzzi, amici da anni, che hanno voluto unire le loro passioni, Roberto per il cinema e Bruno per la musica in un unico progetto. I Lon’s Project non è un gruppo nel normale senso del termine, ma un progetto con musicisti provenienti da vari generi ed esperienze musicali. Il nome Lon’s Project è mutuato da Lon, il vampiro buono tra i protagonisti del romanzo World Enough and Time di James Khan.

Il videoclip è il primo estratto di un EP in fase di completamento che prevederà altri tre pezzi che saranno correlati da altrettanti videoclip.

Blood Red Wine è interpretata da Gian Maria Pierotti autore,chitarrista e cantante che ha lavorato, tra l’altro, insieme due musicisti inglesi Matthew Braim e Angie Smith al progetto Seven Percent Solution. Le riprese sono state effettuate da Roberto De Amicis e il montaggio è stato curato daDaniele Carioti.

I due giovani attori protagonisti sono Daniele Califano e Irene Mirenda.

Blood Red Wine from Roberto Leggio on Vimeo.