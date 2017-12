Roberto Papini gallerista riapre a Milano

Roberto Papini con Arting159, dopo la chiusura delle gallerie di Saint Tropez e Alassio, dal 15 gennaio riapre a Milano in una sede espositiva di prestigio, nel cuore dell’antico quartiere di Brera in Via Solferino/Ang. Castelfidardo, 2. La Art Gallery di Roberto Papini riparte con una nuova politica che affiancherà all’arte da investimento il talento dell’arte contemporanea, a livello internazionale.

Arting159 è un contenitore di talenti artistici con l'obiettivo di creare cultura e partecipazione intorno al mondo dell’arte, con la missione di dare visibilità e portare alla luce le eccellenze artistiche e davanti a tutto qualità.

Un nuovo progetto la cui forza e il valore consistono nell’intento di rendere la dimensione artistica sempre più presente: investire in arte e dare un valore reale all’arte contemporanea. Alla Art Gallery di Roberto Papini è l’arte a fare da padrona e unici protagonisti saranno gli amanti delle arti, curatori, collezionisti, pensatori ed investitori.





Arting 159

Arting159 nasce 8 anni fa dal desiderio di Roberto Papini (curatore/critico/collezionista/gallerista) di dare voce a chi, artisticamente parlando, riesce ad esternare la propria visione della realtà attraverso la massima forma di espressione umana: l'arte.

Associazione e galleria si fondono nello spazio situato nel cuore di Brera per ricreare cultura e partecipazione intorno al mondo dell'arte contemporanea, scoprendo e promuovendo nuovi talenti, lanciando messaggi significativi anche di responsabilità sociale, con l'obiettivo di creare ad ogni evento una reale connessione tra artisti e pubblico.

Le attività espositive di Arting 159 vengono programmate e gestite da uno staff di professionisti del settore con servizi e proposte personalizzate, secondo le specifiche esigenze che vengono di volta in volta individuate per valorizzare al meglio ogni autore prescelto.

Roberto Papini | Presidente Arting 159

Roberto Papini è un imprenditore, esperto d’arte, collezionista che da anni si occupa di arte a livello nazionale e internazionale. Presidente e amministratore di Arting 159 ha creato questo progetto con diversi obiettivi, tra cui la promozione di talenti artistici e la creazione di una fondazione in cui singoli collezionisti possano condividere opere d’arte importanti creando cultura e partecipazione intorno al mondo dell’arte.

www.arting159.com

LA MOSTRA

12 Febbraio - 25 Febbraio 2018

Art GALLERY Arting159 di Roberto Papini

Via Solferino/Ang. Castelfidardo, 2

20121 Milan (District Brera)

Preview Stampa 14 Febbraio 2018

Inaugurazione 14 Febbraio 2018

La mostra personale di Christa Van Der Poel "L'immagine poetica nella Sospensione dello spirito critico" rappresenta un evento artistico unico nel suo genere, che vede una sede espositiva di prestigio e che verrà inaugurata nella giornata di mercoledì 14 febbraio presso la Art GALLERY Arting159 di Roberto Papini, nel cuore dell'antico borgo di Brera a fianco dell'Ambasciata tedesca in Via Solferino/Ang. Castelfidardo 2 a Milano.

ACRILICI, OLI SU TELA, DISEGNI, CARTOLINE, TECNICA ARTISTICA CONTEMPORANEA TRA PASSATO E FUTURO

In un unico luogo si mostrerà una grande produzione artistica , tutte opere uniche di diverse dimensioni, Christa Van Der Poel nel contemporaneo usa vari materiali con tecnica mista rendendoli artistici e come dice Lei, con uno sguardo al futuro tra architettura - Design - Arte.

"ARTE in Sospensione tra il colore ", LO SPAZIO ALLA LUCE DELLA NATURA

In mostra grandi quadri in dialogo continuo con la natura. Queste opere sono dipinte con la tecnica acrilico oltre all' olio e spatola, sarà inevitabile farsi attraversare dal colore dall'artista Christa Van Der Poel, evidenziando il rapporto uomo-natura nella forma essenziale della geometria indefinita nell'essere nell'universo infinito di forme, dimensioni, linee e contrasti di colore divini in un linguaggio spirituale che l'artista Christa Van De Poel ricerca e sperimenta da 20 anni, ed interpretato nell'accezione arcaica dei suoi tanti "blu".

Un sogno a metà che allude al tema del "positivo e negativo", al concetto di circolarità, alla vita-morte; bene-male; luce-ombra; materia-antimateria.

Infine l'originalità di Christa Van Der Poel , artista tedesca, lavora l'utilizzo di vari materiali conducendo un'indagine sulla parola divina intrinseca al suo animo e sui rapporti con il materiale che la supporta e lo spazio nel quale è collocata.

Il curatore Roberto Papini