Cannes, Robin Wright su House of Cards 6: "Trump ci ha rubato tutte le idee"

Robin Wright: "Trump ci ruba le idee per House of Cards. Michelle Obama alla Casa Bianca"

Robin Wright è sulla Croisette per presentare il suo debutto da regista, il cortometraggio The Dark of Night in bianco e nero ambientato nella Chicago degli anni Trenta. E ne approfitta per parlare di "House of Cards", serie cult di Netflix (dal 31 maggio la sesta edizione) in cui lei interpreta una fredda e calcolatrice First Lady. Donald Trump "ha rubato tutte le nostre idee" per le prossime edizioni della serie su un capo di Stato che non si ferma davanti a nulla per restare alla Casa Bianca. Non solo: per l'ex moglie di Sean Penn Michelle Obama dovrebbe essere il prossimo presidente americano. "Nel 2022 voglio Michelle Obama. Sarebbe una grande presidente donna. Ci vuole tempo per rompere gli schemi e cambiare la psicologia. Forse ci vorrebbe un po' più di tempo per Michelle per far arrivare il messaggio".

MONICA BELLUCCI, CHE BACIO

Monica Bellucci regala al festival di Cannes 2017 momenti di altissima sensualità. La kermesse si è aperta con la madrina Monica Bellucci, che ha ballato un tango caliente in onore del presidente di giuria Pedro Almodovar. Al suo fianco l'attore francese Alex Lutz. Non solo: Monica ha regalato a Alex Lutz un bacio sulle labbra da togliere il fiato. "E' il compleanno della maturità che è l'età delle creazioni artistiche migliori", ha sottolineato l'attrice.

Monica Bellucci a Cannes, che bacio. Bella Hadid tradita dallo spacco. FOTO Bella Hadid regina sul red carpet accompagnata dal papà. Ma l'abito si apre e si vede tutto... Monica Bellucci bacia appassionatamente Alex Lutz