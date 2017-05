"E' con il cuore pesante - riporta il profilo Twitter dell'attore che ha interpretato James Bond - che dobbiamo annunciare la morte del nostro amato padre, avvenuta oggi in Svizzera al termine di una breve ma coraggiosa battaglia contro il cancro. L'amore di cui e' stato circondato negli ultimi suoi giorni di vita e' stato cosi' grande da non poter essere espresso con le sole parole". Roger Moore aveva 89 anni. L'attore abitava in Svizzera da diversi anni