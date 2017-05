Gallerie d’Italia aperte la sera con ingresso a un euro per la Notte europea dei Musei



Sabato 20 maggio le Gallerie d’Italia di Milano, Vicenza e Napoli aderiscono alla tredicesima edizione della Notte europea dei Musei con apertura serale straordinaria dalle ore 20.00 a mezzanotte, al costo simbolico di 1 euro. Un'occasione da non perdere per cittadini e turisti per visitare e vivere il patrimonio culturale italiano. Nella sede milanese delle Gallerie d’Italia in Piazza Scala, i visitatori potranno ammirare ad un orario inconsueto le collezioni permanenti “Da Canova a Boccioni” e “Cantiere del Novecento”, e la mostra temporanea “New York New York. Arte italiana: la riscoperta dell’America” che, aperta dal 13 aprile, ha già riscosso un grande successo di visitatori posizionandosi tra le mostre più viste d’Italia. L’esposizione si snoda su due sedi, Gallerie d’Italia e Museo del Novecento, e focalizza l’attenzione sul modo in cui gli artisti italiani, attraverso viaggi e contatti diretti con il mondo americano dai primi decenni del XX secolo, hanno partecipato all’internazionalizzazione del mondo dell’arte. Alle Gallerie d’Italia di Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli, i visitatori potranno vedere l’opera di Caravaggio ‘I Musici’ proveniente dal MET di New York e ospitata nella sede museale di Intesa Sanpaolo fino al 16 luglio, grazie ad un accordo tra Gallerie d’Italia e la prestigiosa istituzione culturale americana. Sempre a Palazzo Zevallos Stigliano saranno esposte al pubblico fino al 4 giugno due delle più importanti serigrafie di Andy Warhol : Vesuvius rosso e Vesuvius nero. Entrambe inserite nella famosa serie Vesuvius by Warhol, fanno parte della collezione artistica di Intesa Sanpaolo.

Sabato 20 maggio le Gallerie d’Italia aperte la sera con ingresso a un euro. Palazzo Leoni Montanari a Vicenza

Alle Gallerie d’italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza è in programma un sabato sera speciale all’insegna dell’arte con numerose proposte. E’ attualmente allestita la mostra temporanea “Le ambre della principessa. Storie e archeologia nell’antica terra di Puglia”, quarto appuntamento della rassegna Il Tempo dell’Antico dedicato alla valorizzazione della collezione Intesa Sanpaolo di ceramiche attiche e magnogreche. L’esposizione propone un percorso originale che indaga il contesto storico-culturale e il fenomeno del collezionismo di vasi antichi che nell’Ottocento portò alla formazione, ad opera della famiglia Caputi, della raccolta Intesa Sanpaolo. Sempre nella stessa sede museale a Vicenza, i visitatori potranno vedere l’esposizione ‘Ritratto di città. La Vicenza di Palladio nelle vedute di Zuccarelli” che mette a confronto – per la prima volta grazie al prestito da un collezionista privato – le due versioni gemelle della Veduta di Vicenza con monumenti antichi di Zuccarelli che, per l’occasione, sono state sottoposte a indagini diagnostiche, finalizzate a una migliore comprensione della loro genesi.

Sabato 20 maggio le Gallerie d’Italia aperte la sera con ingresso a un euro. I percorsi tematici

In occasione della Notte dei Musei sono previsti inoltre i seguenti percorsi tematici:

“In nome della principessa”, una caccia ai dettagli per scoprire il racconto segreto degli antichi vasi, accompagnati da un personaggio misterioso.

#capriccidautore. Due vedute quasi gemelle a confronto: rappresentano la città palladiana nel Settecento, sospesa tra realtà e illusione. I visitatori dovranno individuare i diversi elementi presenti nelle due opere e saranno invitati a scattare una foto del dettaglio più curioso e condividerla con un breve commento su #capriccidautore.

“Notte di miti. Dal cortile alla loggia” Una passeggiata d’arte al chiaro di luna. Con il buio della notte il cielo si illumina di miti. Prevista alle ore 20.30, 21.30, 22.30, 23.30.



Sedi:

Gallerie d’Italia – Piazza Scala

Piazza della Scala, 6 - 20121 Milano

Numero verde 800.167619

info@gallerieditalia.com

www.gallerieditalia.com

Sabato 20 maggio apertura straordinaria dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.00

Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari

Contra’ Santa Corona 25 - Vicenza

Numero verde 800.578875

info@palazzomontanari.com

www.gallerieditalia.com



Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano

Via Toledo 185, Napoli

Numero verde 800.454229

info@palazzozevallos.com

www.gallerieditalia.com