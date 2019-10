Salento, ottobre con una notte di Halloween mostruosamente bella

Sarà un Halloween mostruosamente bello al Riva Marina Resort - CDSHotels. Per la notte più divertente e “terrificante” dell’anno CDSHotels firma un imperdibile weekend tra massaggi alla fragranza di cioccolato e frutti di bosco, dolcetti a tema e festa in maschera.

L’appuntamento è il 31 ottobre dopo le 15 per un comodo arrivo in coppia, con amici o con tutta la famiglia. Ad attendervi ci saranno maghi e streghette. E la sera ricca cena a tema con acqua e vino in dispenser inclusi. Ma la notte è ancora giovane. Al via quindi il Veglione di Halloween con dj set, durante il quale sarà premiata la maschera "più mostruosamente bella".

E per godere al massimo del soggiorno, il consiglio è di prenotare ancora prima di partire anche il centro benessere dove vi attendono massaggi al cioccolato e ai frutti di bosco (a esaurimento, su prenotazione e da pagare a parte usufruendo di uno sconto del 10 per cento).

Il giorno dopo, colazione a buffet con dolcetti a tema e frutta. I piccoli si potranno divertire con il Mini Club, mentre i grandi potranno godere, in tutta tranquillità, del centro benessere che propone anche il Massaggio al cioccolato e al thè verde (previa disponibilità con prenotazione e a pagamento scontato del 10 per cento). Pranzo a buffet con acqua e vino in dispenser inclusi e partenza comoda nel pomeriggio.

Halloween 2019 in Puglia

2 giorni 1 notte

31 ottobre – 1° novembre

€ 95,00 per persona al giorno in Comfort, € 105,00 per persona al giorno in Suite e per i più fortunati che potranno prolungare il loro soggiorno le notti aggiuntive del primo e del 2 novembre costeranno solo 80 euro per persona al giorno in camera comfort e 90 euro per persona al giorno in Suite.

Per saperne di più

Tel: 0832.351321 int. 1 o scrivi a info@cdshotels.it per ricevere un’offerta dettagliata.

https://www.cdshotels.it/halloween-2019-riva-marina-resort/