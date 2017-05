Salone del libro di Torino 2017, TIMreading partner ufficiale del Salone Off

TIMREADING, lo Store di TIM che permette di acquistare e leggere ebook e magazine su Smartphone, Tablet e PC in streaming senza consumare giga, è partner ufficiale del Salone Off 2017 e sponsor di Note-Book, il quartier generale ad accesso gratuito del Salone Off presso l’ex-Incet di Torino.

Dal 17 al 21 maggio TIMREADING sarà presente tutte le sere dalle 20 in poi nella piazza pubblica dell’ex-Incet (via Francesco Cigna 96/17) con uno stand interattivo dove il pubblico potrà provare l’esperienza di lettura istantanea in streaming di titoli di tutti i generi per tutti i gusti.

Sabato 20 maggio, inoltre, dalle ore 20:00 TIMREADING ospita FRANCESCO BRUNI per l’evento di presentazione “Tutto quello che vuoi, dal libro al film” presso il palco centrale dell’ex Area Incet.

Lo sceneggiatore e regista di Scialla! ci racconta il processo creativo del suo ultimo film Tutto quello che vuoi, liberamente ispirato al libro Poco più di niente di Cosimo Calamini.

Note-Book è una delle novità più importanti della 14° edizione del Salone Off all’interno della piazza pubblica dell’ex-Incet di via Cigna, dove dal 17 al 21 maggio dal tramonto fino a tarda notte si svolgeranno incontri, reading e concerti con una grande area food&beverage.

Con TIMREADING hai una biblioteca a portata di SMARTPHONE, un catalogo ON LINE ricco di EBOOK, MAGAZINE eAUDIOLIBRI da leggere e ascoltare ovunque sei!

Segui ogni giorno le nostre proposte sul blog e sui nostri account Facebook e Twitter.