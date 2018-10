Londra, i nudi di Schiele sono scandalo. Censurati i manifesti della mostra

Niente sesso, siamo inglesi. A Londra continuano su questa linea. La Royal Academy di Vienna, insieme con l’Albertina Museum, ha infatti deciso di dedicare una mostra (Klimt/Schiele Drawings from the Albertina Museum, Vienna, dal 4 novembre 2018 al 3 febbraio 2019) a Gustav Klimt ed Egon Schiele, pittori protagonisti della Secessione viennese, le cui opere fecero scandalo. E cento anni dopo continuano a farlo. A Londra infatti i due artisti sono stati sottoposti alla censura: su metro e autobus “Transport for London” ha preteso che le nudità fossero coperte. "Sorry. 100 years old but still too daring". Ovvero: "Scusate: abbiamo cent’ anni ma siamo ancora troppo audaci".

