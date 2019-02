GB, Scozia: addio a Rosamunde Pilcher, regina del romanzo rosa

Rosamunde Pilcher: l'addio

E' morta all'eta' di 94 anni Rosamunde Pilcher, considerata la regina del romanzo rosa. La notizia e' stata confermata dal figlio, Robin: "E' stata in grande forma fino a Natale poi ha avuto una bronchite con il nuovo anno, ma ci si aspettava sempre che si riprendesse come prima. Tuttavia, ha avuto un infarto domenica sera e non ha mai ripreso conoscenza".

Rosamunde Pilcher: carriera e opere

Nata in Cornovaglia nel 1924, la Pilcher aveva iniziato a scrivere all'eta' di 7 anni e aveva pubblicato la sua prima opera a 19. Alla fine degli anni '40 iniziò a scrivere con lo pseudonimo di Jane Fraser, ma nel 1995 divenne per tutti Rosamunde Pilcher. Proprio l’atmosfera suggestiva della sua terra natale rimase il fattore che più la ispirò per i suoi celebri romanzi.

Tra le tantissime opere, la saga de 'I Cercatori di Conchiglie', pubblicata nel 1987 e rimasta per 49 settimane tra i bestseller del New York Times, per la quale vennero distribuite 10 milioni di copie. Dopo aver venduto oltre 10 milione di copie, ne è stato fatto anche un adattamento per la televisione con Vanessa Redgrave ed è stato votato tra i romanzi preferiti in Gran Bretagna nel 2003. Si era ritirata dalla scrittura nel 2000, dopo aver pubblicato 28 romanzi divenuti spunto per sceneggiate televisive e trame cinematografiche.

Tra questi, eccone alcuni pubblicati con editori italiani: La tigre che dorme (1967), I giorni dell’estate (1971), Il giorno della tempesta (1975), Le bianche dune della Cornovaglia (1982, i Cercatori di Conchiglie (1987) e l’ultimo, prima del congedo letterario, Solstizio d’inverno (2000).