Il Senegal alla Francia: ci restituisca le opere d'arte del nostro paese

Il Ministro della Cultura senegalese Abdou Latif Coulibaly ha dichiarato che il suo Paese desidera da parte della Francia la restituzione di "tutti gli oggetti d'arte identificati come appartenenti al Senegal", in seguito alla pubblicazione di un rapporto sul patrimonio africano commissionato da Emmanuel Macron. Lo ha annunciato durante la presentazione del Museum of Black Civilizations (MCN), che sarà inaugurato a Dakar il 6 dicembre. Secondo il direttore della CMN Hamady Bocoum, il lavoro del nuovo museo sta procedendo bene.

"Saremo pronti il 6 dicembre per l'inaugurazione", ha aggiunto il presidente senegalese Macky Sall. "Abbiamo tutto ciò che vogliamo nella collezione, dai resti dei primi ominidi, apparsi in Africa diversi milioni di anni fa, alle attuali creazioni artistiche", ha aggiunto.

Nei giorni scorsi, come richiesto dall'Eliseo, è stato consegnato al presidente Emmanuel Macron il rapporto di due studiosi, uno francese e uno senegalese, proprio su questo tema molto delicato della restituzione delle opere d'arte in Africa sub-sahariana.

Il 28 novembre 2017, il presidente ha annunciato l'attuazione entro cinque anni della restituzione temporanea o definitiva del patrimonio africano. "L'eredità africana (...) dovrebbe essere evidenziata a Parigi, ma anche a Dakar, Lagos, Cotonou (...) Questa sarà una delle mie priorità. In cinque anni, voglio che le condizioni siano soddisfatte per un ritorno del patrimonio africano in Africa", ha detto nel suo discorso presso l'Università di Ouagadougo.

Il capo dello stato francese aveva affidato a Bénédicte Savoy e Felwine Sarr il compito di riflettere e consultare specialisti in Africa e in Francia. Nei musei e nelle gallerie, questo rapporto è atteso con una certa preoccupazione, in molti sperano che il presidente possa moderare le proposte più radicali sulle regole dei rimborsi. Alcuni musei hanno collezioni africane molto importanti.

Secondo l'editore Philippe Rey, che ha pubblicato il contenuto il 27 novembre in collaborazione con la Seuil, il rapporto Savoy-Sarr "racconta le spoliazioni attraverso la storia del mondo, valuta la quota della Francia, disegna un primo inventario di opere saccheggiato, racconta i tentativi dei paesi africani di reclamare il loro patrimonio, analizza le questioni legali che sorgono e delinea una serie di raccomandazioni pratiche per l'attuazione delle restituzioni".