Sentimenti da "assaggiare" (Ed. Imprimatur): le ricette con le spezie

Curiosi come la cannella, gelosi come il peperoncino, traditori come il curry… Tredici ricette/emozioni per imparare a comunicare i sentimenti cucinando

Parlare di sentimenti è come giocare in cucina, per questo il risultato dipenderàdal giusto equilibrio tra gli elementi. I sentimenti possono interagire tra loro in modo sia positivo sia negativo, inducendone di nuovi se non mediati. L’esempio più` classico è quello della gelosia: la sua assenza può` oscurare il sentimento d’amore provato, facendoci risultare freddi, distaccati ed egocentrici, mentre, talvolta, quando appare eccessiva, la neghiamo vergognandocene, ci sentiamo in colpa. Tuttavia, è evidente a tutti come, se equilibrata, risulti spezia essenziale del processo di innamoramento...



Le ricette contenute nel libro sono di Silvia Ranzi



Francesco Fresi, Psicoterapeuta, selezione e formazione del personale, scrittore, neuropsicologo e ricercatore universitario, si occupa dei disturbi emotivi (psicologici e psichiatrici) in età adolescenziale e adulta, scegliendo di affrontarli anche attraverso canali non didattici come la TV (Hotel Chiambretti), la radio (105 Kris and Kris), la carta stampata («Vero», «VIP», «TV», «Infamiglia», «Mabella») e non (All Running). Svolge la sua professione presso l'ospedale San Raffaele di Milano e il suo studio privato. www.francescofresi.it

Enrico Smeraldi è Professore Emerito di Psichiatria presso l’Università Vita­Salute San Raffaele di Milano. Ha scritto per le più prestigiose riviste internazionali di psichiatria ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche: I disturbi dell’ansia (1991), I disturbi dell’umore (I edizione 1993, II edizione 2010), Psichiatria clinica (1994), Competenze psichiatriche nella formazione medica (2004), Trattato Italiano di Psichiatria (I­II­III edizione) e la riproposizione commentata del Trattato di Psicopatologia di Eugene Minkowski (2003). Ha inoltre pubblicato con Sergio Zavoli I volti della mente. Viaggio nel pensiero ammalato (1977) e con Piero Coda L’Anima e la mente. Un tema a due voci (2010). Con Imprimatur ha scritto L’arte di essere nonni (2015) e Brevi lezioni di psichiatria (2016).

