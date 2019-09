Sergio Rossi presenta la nuova collezione Sergio Super Heel

La nuova collezione Sergio guarda al futuro con le sue linee pulite ed architettoniche, influenzate dagli anni Novanta. Simbolo della nuova collezione è il nuovo Super Heel 3D Sergio Rossi, un tacco scultoreo dal design esclusivo.

Diretto, netto e preciso. Sergio Rossi svela il suo lato più audace per la nuova stagione. Senza scuse e senza alibi. Tutto è esattamente come dovrebbe essere, ardito e sicuro, come la donna Sergio Rossi che è interminabile fonte di ispirazione.

Rimanendo fedele al DNA del marchio e cercando ancora una volta nel proprio archivio la sua espressione più genuina, la nuova collezione Sergio guarda al futuro con sfumature pop come il rosa dragon fruit e lo zaffiro che incontrano i toni iconici del bianco ottico e del nero. Le linee pulite sono protagoniste in una stagione estremamente architettonica, che non lascia nulla al caso o all’interpretazione. Gli anni Novanta influenzano profondamente la collezione con il loro senso di audacia spontanea ed il design elegante ed iconico dell’inconfondibile logomania.

Il nuovo tacco Super Heel 3D Sergio Rossi ruba i riflettori sulla scena

Il nuovo logo di Sergio Rossi, rivisitazione dell’originale risalente al 1969, trova la sua forma più iconica grazie ad un tacco scultoreo, nuovo simbolo di collezione. Un elemento di design esclusivo, il nuovo Super Heel 3D Sergio Rossi ruba i riflettori con la sua silhouette intrigante e nitida, realizzata con un materiale innovativo altamente resistente, laccato e con un elegante effetto lucido.

Il tacco dalle linee accattivanti conferisce un carattere distintivo e coraggioso ad una vasta gamma di modelli, spaziando dalla classica pump Sergio Rossi a sandali e mule che rivelano geometrie squadrate e decise. I materiali sono femminili ma grintosi, grazie all’uso di pelle laminata dai toni vivaci e brillanti e dell’argento senza tempo.

In linea con la tendenza della logomania, i dettagli hardware a forma di iniziali del marchio, S e R, impreziosiscono sneakers urbane e alla moda con cinturini in velcro, così come il mondo Sergio, che varia da décolleté con tacchi chuncky a grafiche t-bar pump, mule, sandali e flats.

La gamma più iconica di Sergio Rossi che ha segnato la rinascita del marchio, sr1, continua a sedurre con le sue linee squadrate, esaltate dal fascino sensuale della rete nera punteggiata da cristalli. Una celebrazione della femminilità raffinata e sofisticata di Sergio Rossi.