Shakira annulla il tour mondiale, problemi alle corde vocali

La pop star colombiana Shakira ha annullato il suo tour mondiale, la cui ripresa era prevista in gennaio, a causa di persistenti problemi alle corde vocali. In novembre, la cantante aveva gia' cancellato per la stessa ragione le tappe europee del suo "El Dorado World Tour". In un annuncio suo sito web, Shakira ha spiegato: "Benche' abbia tanto sperato di poter recuperare le mie corde vocali in tempo per ricominciare il tour in gennaio, e dopo aver valutato diverse opzioni a tal fine, ho accettato che questa lesione semplicemente ha bisogno di piu' tempo per guarire". La cantante ha aggiunto di prevedere il ritorno sul palco nel prossimo giugno, con concerti in Europa, Usa e America latina.