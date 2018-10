SisalArtPlace: grande partecipazione per le iniziative di Palazzo Drago a Pale

SisalArtPlace, innovativo concept ambientato nello splendido Palazzo Drago, ha registrato un grande successo di pubblico, con circa 10 mila presenze e numerosi appuntamenti di elevato contenuto culturale.

Il SisalArtPlace ha inaugurato, nel giugno scorso, il proprio programma artistico con la rassegna di videoarte “Sguardi”, curata dal gallerista Francesco Pantaleone e da Mario Gorni, Presidente Onorario e responsabile dell'Archivio Storico Careof. Il percorso artistico ha presentato una selezione di 27 opere di 29 artisti italiani, realizzate con il medium contemporaneo per eccellenza, il video, registrando oltre 6.000 ingressi.

Il programma di attività culturali dedicate all’Arte Contemporanea italiana del SisalArtPlace è poi proseguito con l’inaugurazione di un nuovo percorso espositivo,“Tracce”: una selezione di opere provenienti dalla Collezione San Patrignano - Work in Progress e scelte dal gallerista Francesco Pantaleone, curatore e consulente artistico del progetto SisalArtPlace.

La mostra nasce come una testimonianza tangibile dell’amore per la bellezza e per l’arte, e ha aperto gli spazi di Palazzo Drago ad artisti che hanno caratterizzato la storia più recente dell’Arte Italiana, interpretandone lo spirito e segnandone il percorso attraverso un suggestivo intreccio tra storie personali e collettive. Notevole interesse e curiosità ha generato la presentazione esclusiva e in anteprima dell’installazione inedita “Resurrezione e morte del Gattopardo” del Maestro Emilio Isgrò.

Il ciclo di quattro talk dedicati all’arte contemporanea e denominati “Tasting Art”, ha riscosso un forte interesse da parte del pubblico e degli operatori del settore; tra i protagonisti d’eccezione le artiste Stefania Galegati Shines e Liliana Moro, l’autorevole Istituto di Ricerca Ipsos, che ha presentato i dati della ricerca sull’arte contemporanea, e il Presidente dell’Art Directors Club Italiano, Vicky Gitto, che ha intrattenuto i partecipanti con una lezione sulle nuove forme di comunicazione pubblicitaria.

Il SisalArtPlace chiude dunque con successo il proprio palinsesto a Palermo, quale primo passo di un programma futuro previsto da Sisal Group che supporterà l’Arte Contemporanea italiana e aiuterà gli artisti italiani, eccellenze da valorizzare anche oltre i confini nazionali.