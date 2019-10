Sky Arte: Private Collection, l'arte contemporanea narrata dai collezionisti

Dal 28 ottobre, ogni lunedì alle ore 20.45 su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) e disponibile su Sky On Demand, torna, dopo il successo delle prime due stagioni, Private Collection – third edition, il programma dedicato all’arte contemporanea ideato, prodotto e condotto dalla giornalista e conduttrice Sabrina Donadel.

Nel corso del programma Sabrina Donadel incontrerà in esclusiva nelle loro case i collezionisti privati più prestigiosi italiani e internazionali. Attraverso Private Collection il pubblico potrà scoprire i capolavori, fino ad ora inaccessibili, dei più importanti artisti.

In onda dal 2015, Private Collection è giunto alla terza edizione per un totale di ventiquattro collezioni di arte contemporanea raccontate. Nelle precedenti stagioni, molte personalità del mondo dell’imprenditoria, della cultura e delle professioni, si sono alternati e hanno descritto la storia delle loro collezioni private. Tra gli altri, hanno partecipato a Private Collection: Alessia Antinori, imprenditrice del vino, rappresenta la 26esima generazione della nota famiglia di produttori; Giorgio Fasol, proprietario di una delle collezioni più ricche e significative del nostro Paese, che vanta opere esposte in musei e fondazioni di tutto il mondo; Nicoletta Fiorucci, che dopo aver preso la guida per alcuni anni dell'azienda di famiglia, leader nel settore alimentare, ha focalizzato le sue attività intorno al mondo dell'arte contemporanea, della moda e del design, istituendo il Fiorucci Art Trust a Londra; Giuseppe Iannaccone, avvocato tra i più noti e apprezzati del suo settore, vanta una collezione di opere anni ’20-’30-'40, recentemente esposta alla Triennale di Milano; Angela Missoni, stilista, direttore creativo del brand Missoni; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, torinese, membro del consiglio di alcuni tra i più importanti musei del mondo, punto di riferimento nel panorama dell’arte contemporanea internazionale e Beatrice Trussardi, imprenditrice che, dopo aver guidato per molti anni l'azienda di famiglia, dal 1999 presiede la Fondazione Nicola Trussardi, voluta dal padre per lo sviluppo dell'arte contemporanea.

Anche nella terza edizione, Private Collection si snoda in otto puntate, in cui altrettanti collezionisti racconteranno la loro storia personale, che si intreccia a quella degli artisti di cui costudiscono le opere. Racconteranno la storia, gli aneddoti e le curiosità legati ad ogni opera. All’interno di Private Collection spazio anche a rubriche, appuntamenti fissi e minipillole che soddisferanno le curiosità non solo degli appassionati, ma anche di chi si affaccia per la prima volta al mondo dell’arte contemporanea.

Nella prima delle otto puntate Sabrina sarà ospite di Antonio Dalle Nogare, imprenditore edile con un trascorso da tennista professionista da sempre appassionato d’arte, che illustrerà la sua casa-museo, sede della Fondazione Antonio Dalle Nogare a Bolzano. Durante la puntata verranno presentati i capolavori firmati da artisti di fama internazionale come Dan Graham, Robert Barry, Roman Opalka, On Kawara, Joseph Kosuth e Fabio Mauri.

Sabrina Donadel è giornalista e conduttrice televisiva, con una lunga carriera come volto e autrice di programmi per Mediaset e Sky. Nel 2013 fonda la società di produzione Sapao con la quale produce dal 2014 Private Collection.

Private Collection è un programma di Sabrina Donadel; regia di Stefania Vialetto.