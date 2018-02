e la ragazza è come due valigie

buttate lungo margini di strada,

per scioglierla non basta l’acquaragia.

neanche una casa italica abusiva

viene ridotta in simili macerie

ma per l’uccisa non c’è alcun condono

e attenti,(chi l’ha spenta è un clandestino),

a formulare libere parole,

perché il buonismo proprio non le vuole.



(inedito Guido Oldani)