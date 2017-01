Star Wars, ecco 'The Last Jedi': news sull'ottavo episodio di Guerre Stellari

L'ultimo episodio, l'VIII della saga di Guerre Stellari, iniziata da George Lucas 40 anni fa nel 1977, ha un nome "The Last Jedi" (L'ultimo o gli ultimi Jedi). Lo ha reso noto la Lucasfilm. Il film, diretto da Rian Johnson, uscira' il 15 dicembre 2017 e riprendera' dall'ultima scena del precedente "Il risveglio della forza": sull'isola irlandese di Skellig Michael dove l'eoroina Rey (interpretata da Daisy Ridley) riconsegna all'eroe della saga Luke Skywalker (Mark Hamill) la sua spada laser. Il titolo lascia aperta la domanda su chi sia "The Last Jedi", l'ultimo cavaliere Jedi: Skywalker o piu' probabilmente la giovane Rey o entrambi visto che Jedi e' sia singolare che plurale?. Il precedente episodio, il VII "Il risveglio della forza" nei cinema nel 2015 ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari.