Stefano Bizzaglia e la riscoperta dell'IO: il libro "Fino a un metro oltre"

Il libro è una guida pratica alla riscoperta del nuovo IO, e parla della consapevolezza di sé stessi e di tutte le risorse che sono già dentro di noi. E’ rivolto alle persone che sembra abbiano rinunciato alla volontà di vivere le proprie esistenze non concedendosi la possibilità di sbagliare e ripartire, che troppo spesso rincorrono modelli di perfezione osservando apparenze artificiali - ad esempio attraverso l’uso dei social che a volte offre una percezione distorta della realtà e delle vite degli altri - attribuendogli valori che sono soltanto proiezioni di chi vorrebbe, ma non può.

Il tema del libro è proprio questo: credere che si vorrebbe ma non si possa. È questa la trappola, la gabbia in cui ci si rinchiude senza che ce se ne renda conto, con il rischio di finire per vivere una vita al ribasso con frustrazioni, perdita di entusiasmo e depressione. Sviluppare la consapevolezza è il punto fondamentale per chiunque voglia gestire tutte le variabili possibili della propria esistenza.

Cambiare si può, costa fatica, occorre un grande senso di responsabilità e una buona dose di coraggio.

Il libro di Bizzaglia intende accompagnare chiunque voglia mettersi in gioco in questo percorso di cambiamento.

Il volume può essere ordinato tramite il sito dell'autore www.stefanobizzaglia.com





Stefano Bizzaglia è un trainer e Coach certificato in NLP dalla Society di Richard Bandler. Ha una profonda conoscenza delle dinamiche comportamentali nelle organizzazioni aziendali grazie alla sua esperienza trentennale nel mondo della comunicazione. Ex atleta professionista, Campione Italiano Assoluto di Atletica Leggera, medaglia di bronzo ai Campionati mondiali Militari, ha indossato diverse volte la maglia delle nazionali di categoria, fino a quella assoluta. In seguito alla sua vittoria dei Campionati Italiani Assoluti nei 400 metri ostacoli, il CONI gli ha assegnato la medaglia di bronzo al valore atletico. Attraverso la sua esperienza vissuta sul campo e alla sua formazione come Business Coach può guidare allo sviluppo di nuovi modelli comportamentali e alla definizione di percorsi personalizzati, orientati verso il raggiungimento di Peak Performance. Il suo motto è “l’importante non è vincere, ma voler vincere.”