StreetScape7: a Como in scena la graffiti art con Intesa Sanpaolo

In occasione della settima edizione di "StreetScape", la mostra pubblica di Urban Art diffusa nelle piazze e nei cortili della città di Como, Intesa Sanpaolo promuove un incontro con i writer Rendo e KayOne.

La mostra, organizzata dall’Associazione Culturale Art Company in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Como, si terrà giovedì 8 novembre, a partire dalle 17, presso la filiale di Intesa Sanpaolo in via Rubini 6 a Como. A presentare la rassegna sarà Gianluigi Venturini, Direttore Regionale Lombardia Intesa Sanpaolo.

L’incontro prevede l’intervento di Rendo, uno degli artisti invitati alla settima edizione di StreetScape, che presenterà il suo lavoro Dangerous attraction appositamente realizzato per l’iniziativa. L’artista esplora le potenzialità di pitto-sculture, sculture bidimensionali o tridimensionali che gli permettono di raffigurare con una maggiore libertà espressiva strutture spaziali e concetti astratti , che a volte diventano complessi sistemi di narrazione. La sua opera si presenta come un ambiente labirintico composto da edifici colorati con tinte rassicuranti a spray (giallo, arancione, viola) che invitano lo spettatore ad avvicinarsi all'opera, al cui centro si nasconde un volto.

Seguirà la presentazione del volume Vecchia Scuola. Graffiti Writing a Milano (DRAGO Publishing, Roma), un libro ideato dallo storico writer milanese KayOne che raccoglie, racconta e fotografa la nascita del fenomeno del Graffiti Writing a Milano tra il 1980 e i primi anni ‘90, visto attraverso gli occhi dei protagonisti. Anni in cui la cultura Hip Hop e del Graffiti Writing si diffusero in Italia, posando le basi per lo sviluppo di un fenomeno nazionale ben visibile oggi, in tutte le nostre città.

I pionieri KayOne e Rendo ci guideranno in questo viaggio fotografico e di racconti fatto di emozioni, amicizie e rivalità, ma soprattutto di tanta creatività, originalità e ricerca, ispirata dai quei mostri sacri americani ed europei che li hanno preceduti.

StreetScape è un progetto itinerante che intende far riflettere sulle nuove possibilità di interazione tra l’arte contemporanea e il tessuto urbano della città, che per l’occasione ospita l’installazione di opere, interventi e sculture in rapporto con l’estetica dei luoghi. Nelle intenzioni degli organizzatori e dei curatori dell’evento, “StreetScape” deve essere inteso come una vera e propria riconfigurazione del paesaggio urbano per rivitalizzare il patrimonio storico-artistico, architettonico e museale della città con installazioni site-specific di opere che nascono in dialogo con i luoghi più simbolici della città di Como e che sono appositamente pensate per essere installate all’aperto, ossia fuori dai normali circuiti di fruizione delle opere d’arte. Come si evince dal titolo, costituito dall’unione delle parole inglesi “Street” e “Scape”, il progetto propone al tempo stesso “vedute” inedite delle strade e degli scorci della città di Como attraverso l'intervento di opere d’arte contemporanea.

StreetScape conta ogni anno la partecipazione di artisti contemporanei affermati ed emergenti del panorama italiano e internazionale, a realizzare progetti artistici espressamente creati per interagire con le piazze e i cortili di palazzi storici, musei e spazi culturali nel centro storico di Como. Un percorso espositivo, pensato come una mostra diffusa, policentrica, con opere di Urban art, installazioni e sculture, ma anche workshop e incontri sui temi della creatività e dell’evoluzione. “È importante per noi aprire le proposte culturali a espressioni artistiche diversificate”, dichiara Simona Rossotti, Assessore alla Cultura, “allo stesso tempo integrando queste opere nello scenario urbano e coinvolgendo la città nel suo insieme”.

“In un momento di veloci cambiamenti”, afferma Michele Viganò, Presidente e promotore del Comitato Artistico StreetScape, “non è la gente che incontra l’arte ma l’arte che incontra la gente”.

La settima edizione di StreetScape si realizza con il rinnovato sostegno della compagnia di assicurazioni italiana Reale Mutua, Agenzia Alighieri di Como, grazie alla lungimiranza di Andrea Rosso e Ivano Pedroni, che per primi hanno creduto in questo progetto artistico e lo supportano dal 2013. A Reale Mutua si aggiunge il nuovo e fondamentale contributo di DHL Express, leader mondiale nel settore della logistica, presente come Official Partner della manifestazione che, per la sua natura di mostra itinerante, policentrica, mobile, in movimento, si sposa alla mission di DHL Express. Sostanziale inoltre il contributo di Intesa Sanpaolo, che anche quest’anno supporta StreetScape confermando la sua vocazione di banca vicina alla città e pronta a sostenerne le iniziative più rilevanti per capacità progettuale e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio.